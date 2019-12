Sorin Grindeanu, invitat special la sedinta PSD Timis. Cine ocupa acum functia de conducere a partidului

Social-democraţii din Timiş s-au reunit astăzi, 26 decembrie, în şedinţa Comitetului Executiv, în cadrul căreia au fost luate mai multe decizii, după ce Călin Dobra a demisionat din funcția de președinte al PSD Timiș.În locul lui Dobra, la conducerea partidului a fost numit deputatul Alfred Simionis. Acesta ocupa funcția de președinte executiv al PSD Timiș, informează presa centrală.În urma ședinței s-a decis ca noul președinte executiv al PSD Timiș să fie numit senatorul Eugen Dogariu, iar secretarul executiv, Sebastian Răducanu.La ședință, potrivit presei centrale, a participat și fostul premier al României,. În prezent, Grindeanu ocupă funcția de(Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații).„Astăzi am avut un invitat special, la de doi ani și jumătate de când a plecat din partid fără să-și dorească acest lucru, Sorin Grindeanu a fost invitat astăzi la ședința comitetului executiv, poate mai târziu decât ar fi trebuit. Am ținut ca el să fie invitat la această ședință, a participat cu plăcere. A fost primit cu entuziasm de colegii primari și membri ai comitetului executiv. Ne-a spus câteva cuvinte, ne-a vorbit emoționat și, astăzi, în cadrul comitetului executiv al PSD Timiș s-a luat decizia ca, considerând cu toții că este nevoie în conducerea partidului de oameni de talia lui Sorin Grindeanu”, a afirmat noul președinte al PSD Timiș, citează presa centrală.„Pentru că s-a vehiculat în ultima perioadă faptul că fiind președintele ANCOM-ului nu are dreptul să facă politic, nu are dreptul să fie membru de partid, în acest moment, nu îi interzice nimeni să aibă o opțiune politică, să aibă prieteni politicieni,”, a mai precizat Alfred Simonis.Sursă foto: PSDCitește și: Deputatul Alfred Simionis, noul președinte interimar al Tineretului Social Democrat