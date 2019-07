Sorin Grindeanu la Interne? Teoria lui Ion Cristoiu

Jurnalistul Ion Cristoiu a lansat teoria unui joc PSD la Interne.

Cristoiu a zis că dacă președintele Klaus Iohannis va numi cei trei noi miniștri propuși de PSD (Interne, Externe și Parteneriate Strategice), atunci ar apărea o imagine de blat cu PSD și că această percepție publică nu va afecta PSD-ul, ci îl va afecta pe Klaus Iohannis, potrivit Mediafax.

“E foarte complicat pentru Klaus Iohannis, este foarte complicat pentru că dacă el acum semnează pentru toți trei, deci și demisia și noile propuneri se adâncește încă o dată această imagine de blat cu PSD. Imaginea de blat nu dăunează cu nimic PSD-ului, PSD nu l-a atacat niciodată pe Iohannis și în general PSD nu... dar dăunează lui”, a afirmat Ion Cristoiu.

Cristoiu a apreciat că senatorul Nicolae Moga, propus la Interne în locul lui Carmen Dan, va fi respins de șeful statului, pentru ca în locul lui să vină „cine trebuie”.

“După părerea mea, eu de aia și ezit acuma pentru că cred că pe unul din ei va respinge, cred că pe cel de la Interne o să îl respingă, eu știam altă propunere cu Interne, s-ar putea să fie un joc, în sensul că l-a propus pe domnul Moga, el e respins de președinte și vine exact omul care...”, a susținut jurnalistul.

Ion Cristoiu a spus că nu este exclus ca fostul premier Sorin Grindeanu să fie propus la Interne, numele acestuia fiind vehiculat ca favorit pentru acest post.

“S-a vehiculat motivul și numele domnului Grindeanu, probabil că a fost greu prima dată să îl propui pe Grindeanu, dar eu v-am spus situația președintelui, pe de o parte a cerut, dar dacă acum se grăbea teza, cine... deci teza că e blat cu PSD e dezastroasă pentru el pentru că el are un electorat care sigur iese la vot, electoratul ăsta care urăște PSD se duce la vot, dacă electoratului îi spui că e blat, l-ai terminat”, a spus Ion Cristoiu.

Jurnalistul a mai spus că se aștepta ca numirile făcute de PSD în posturile remaniate să fie unele de imagine, să fie aduși oameni cu studii și tineri.

“Ramona Mănescu sigur o să aprobe pentru că (...) era un mare interes să fie Ramona Mănescu, am înțeles că ea este chiar liberală din tată în fiu, am avut și eu un interviu cu ea, pe vremuri când făceam interviuri și am înțeles că are foarte multe relații cu partenerul strategic, oricum asta a fost motivul. Dincoace, la Fifor, nu văd de ce nu ar avea motiv să îl pună pentru că e fost ministru al Apărării, cu americanii este bine, eu cred că la Moga vor fi probleme, adică și pe mine m-a surprins propunerea, adică mă așteptam în această perioadă eu mă așteptam ca PSD să facă numiri de imagine.(...) adică Grindeanu era altă imagine sau aduceam la Interne pe unu absolventul lui Harvard care nu avea nici o treabă vă imaginați, (...) PSD are nevoie de două lucruri și aici încheiem, are nevoie unu, de această idee, că are și oameni care au făcut facultăți în străinătate, nu automat sunt și buni, dar au făcut facultăți, al doilea, tineri”, a afirmat Ion Cristoiu.

Premierul Viorica Dăncilă, a anunțat, luni, la finalul CEx al PSD, modificările din Guvern, Ramona Mănescu fiind propunerea pentru Externe, Nicolae Moga pentru Interne, iar Mihai Fifor pentru funcția de vicepremier pe Parteneriate Strategice. Întrebată joi dacă a primit răspuns de la Klaus Iohannis cu privire la noile propuneri în Guvern, Viorica Dăncilă a spus că șeful statului nu i-a transmis nimic, precizând că, potrivit Codului administrativ, acesta are la dispoziție 10 zile să decidă și să anunțe public.