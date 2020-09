Sorin Grindeanu: “PSD a depus plangeri penale impotriva lui Ludovic Orban și Virgil Guran”

Sorin Grindeanu a anunțat, duminică, într-o conferință de presă, că Partidul Social Democrat (PSD) a depus plângeri penale pe numele premierului Ludovic Orban și secretarului de stat Virgil Guran pentru continuarea campaniei electorale la Dâmbovița, după expirarea termenului legal. “Este revoltător modul în care Ludovic Orban și miniștri PNL se cred deasupra legii, se cred […] The post Sorin Grindeanu: “PSD a depus plângeri penale împotriva lui Ludovic Orban și Virgil Guran” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.