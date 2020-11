Sorin Grindeanu: Romania nu poate progresa atata timp cat are un Nero la Finante care a dat foc bugetului tarii

Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, il numeste pe ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, "un Nero care topaie pe Facebook sarbatorind inconstient victorii in timp ce a dat foc bugetului tarii din temelii". El afirma ca luni, in Parlament, PSD va propune ca reprezentantii Guvernului sa inceapa procesul de transparenta publica in privinta proiectului de buget pe anul viitor, sustinand ca PSD are informatii conform carora se pregatesc majorari de taxe, inclusiv cresterea TVA, precum si ...