Sorin Iacoban are o reactie de ultima ora in legatura cu transferul Casei de Cultura a Studentilor 

Sorin Iacoban, presedintele Pro Romania, are o reactie de ultima ora la scandalul iscat zilele trecute in Consiliul Judetean. Va aducem aminte faptul ca, in ultima sedinta din cadrul Consiliului Judetean Iasi s-a iscat un adevarat scandal in legatura cu posibilitatea transferului Casei de Cultura a Studentilor in administratia Consiliului Judetean Iasi. ''Am fost timp de noua ani, director al Casei de Cultura a Studentilor. Am fost, probabil, cel mai longeviv director. Am activat ca student si eram unul dintre liderii organizatiilor studentesti. Am avut relatii bune cu acestea. Trecerea CCS la Consiliul Judetean, nu e doar o mare prostie politica ci, din punctul meu de vedere, este un lucru tota ...