Sorin Ionita: Daca pierde Firea alegerile, in Primaria Bucuresti va fi lupta de gherila. Abia atunci, problemele grave ale Capitalei vor fi puse pe masa - Interviu

Suntem in plina campanie electorala pentru alegerile locale, intr-un context fara precedent - criza provocata de COVID-19. Va afecta pandemia prezenta electoratului la urne, se va schimba configuratia politica in administratia locala? Sunt intrebari la care Sorin Ionita, analist politic, expert in politici publice si de dezvoltare locala, presedinte al Expert Forum, crede ca e complicat de raspuns.