Sorin Matei: Afacerile lui Rareș Bogdan din contracte cu bani publici

Rareş Bogdan, fost moderator de televiziune, în prezent, politician liberal, cap de listă PNL pentru alegerile parlamentare, a obţinut de-a lungul timpului, prin intermediul firmelor sale de consultanţă, PR şi publicitate, contracte de sute de mii de euro din bani publici. Contractele de publicitate, consultanţă şi PR obţinute de firmele lui Bogdan sunt semnate cu instituţii de stat, cu