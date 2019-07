Sorin Ovidiu Balan: "Este posibil ca Luiza sa nu fie moarta"

Sorin Ovidiu Balan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul de investigatie Sorin Ovidiu Balan a declarat ca, potrivit unor surse pe care le detine, este posibil care Luiza Melencu, fata disparuta in aprilie, dupa ce a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca, tot in Caracal, ca ar putea fi in viata. Balan a lasat sa se inteleaga ca Luiza ar fi fost plasata unei retele de trafic de persoane, cu scopul de a fi scoasa din tara pentru prostitutie. ”Este posibil ca Luiza sa nu fie moarta. Nu este exclusa o retea de trafic de persoane.”, a spus Sorin Ovidiu Balan, luni seara, intr-o transmisiune live. Ce i-a replicat ofiterul de la 112 Alexandrei este HALUCINANT: „Bine, bine, stai acolo! Nu mai tine linia ocupata” ...