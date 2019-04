Sorin Ovidiu Vintu cere AMNISTIE și GRAȚIERE: 'Aproape 2000 de primari PSD si PNL cu dosare penale in diferite faze'

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu susține că Legea amnistiei și grațierii este o obligație pentru politicienii români. acesta susține că aproape 2.000 de politicieni ar avea dosare fabricate pentru ca diverse proiecte care ar avea nevoie de semnătura lor să fie blocate.

"România sub atac

Aproape 2000 de primari PSD si PNL cu dosare penale în diferite faze, funcționarii din ministere, consilii județene și primării atât de înfricoșați încât refuză să-și pună semnăntura pe orice document, elita politică românească arestată sau discreditată, oamenii importanți de afaceri arestați sau falimentați, elitele profesionale și cele culturale batjocorite și discreditate, critici din ce în ce mai dure si nefondate din partea tuturor așa zișilor "parteneri strategici" aduse prin intermediul ambasadelor și a înalților oficiali europeni, menite să disturgă cel mai important partid al țării și prin asta să se obțină o totală destabilizare politică. Doar un idiot nu vede că România este sub atac. Prima fază a atacului s-a numit "lupta împotriva corupției" și a avut drept scop distrugerea tutoror centrelor de putere, tuturor instituțiilor cu excepția celor de forță, acestea din urmă constituindu-se în baze logistice și unități de asalt interne, atât de necesare agresorilor externi.

A doua fază se va numi probabil "reinstaurarea statului de drept" și va urmări destabilizarea politică. Aceasta se va obține atât prin distrugerea PSD cât și în mod surprinzător a PNL (dovada o reprezintă numărul uriaș de primari PNL cu dosare penale și tema referendumului inițiat de acel Pulică Frânaru de la Cotroceni, lovește mai ales în PNL ridicând USR și PLUS).

A 3 a și ultima etapă va fi secesiunea Transilvaniei care va intra automat sub control nemțesc și pierderea controlului asupra portului Constanța. Cine controlează uriașele bogății ale solului și mai ales ale subsolului transilvănean și formidabila infrasctructură comercială și militară a portului Constanța devine unul dintre cei mai importanți jucători ai Europei și un important actor în jocurile internaționale. Dacă la asta mai adaugăm și resursele aflate în platoul Mării Negre, avem o imagine, nici pe departe completă, a ceea ce înseamnă România astăzi și de ce acest atac asupra ei. Tot ce ni s-a furat, ni s-a luat cu japca sau ca șpagă poate fi refăcut în 2-3 decenii cu ceea ce avem.

Domnilor politicieni, aveti obligația de a căuta alte parteneriate strategicie decât cele pe care le avem astăzi. Aveți obligația să dați o lege pentru amnistierea și grațierea tuturor celor care sustin baza sistemului public și adminstrativ al țării pentru a o socate din starea de paralizie în care se află. Și spun că este nevoie de o lege pentru că asta trebuie s-o exprime voința întregii clase politice, nu doar pe cea a unui ministru. Sunteti contra cronomentru. Criza ecnomică uriașă care va exploda în cursul acestui an va fi folosită de "prietenii noștri" pentru a-și finaliza atacul. Zbierătele ambasadorilor străini reprezintă doar un joc de intimidare, amenințările Bruxelles-ului reprezintă doar un joc la cacealma. Avem la dispoziție un sac plin de atuuri pe care le putem folosi în contracararea acestor atacuri secundare care sunt menite să abată atenția de la atacul principal. Amercianii au nevoie de noi ca de aer pentru a asigura încercuirea rușilor. Europenii au nevoie de noi ca de aer pentru că meseriașii și profesioniștii noștri care le asigură dezvoltarea economică nu cresc în copaci în țările lor. Cum credeți că s-ar putea lipsi, de exemplu, de zecile de mii de cadre medicale execelent calificate, de zecile de mii de ingineri, de specialiști în constucții etc? Cum credeți că s-ar putea lipsi de o piață de desfacere unde-și pot vinde toate căcaturile cu care ne hrănesc de 30 de ani? Unde n-ar da Dumnezeu să ni-i trimită înapoi acasă pe toți! Împreună cu ei putem reconstrui rapid tot ce s-a distrus în România.

Băi clasă politică, hai dracului să ne batem! Avem și cu cine și cu ce. avem și creiere și organe genitale. Refuz să fiu ciobanul din Miorița.

Fac apel nu doar către politicieni, ci și către toți concetățenii mei: băi băieti, stăm ca proștii să ne calce ăștia pe cap? Cu ei nu se poat