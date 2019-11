Sorin Ovidiu Vintu, reactie la disparitia Realitatea TV: 'Un grup de habarnisti au batjocorit ideile și valorile care au stat la baza acestei constructii media'

Sorin Ovidiu Vîntu, fostul patron al Realitatea TV, reacţionează la închiderea postului de televiziune şi lansează acuzaţii grave la adresa lui Cozmin Guşă. Vîntu îl numeşte pe Guşă "gropar" şi comentează revenirea acestuia în PSD.

"Aseară m-a încercat un sentiment de mare mâhnire asistând la închiderea trustului de presă Realitatea TV. Chiar dacă din punct de vedere editorial și al rating-ului nu mai făcea nici două parale, pentru mine el a reprezentat o construcție superbă în care am investit peste 200 de mil de euro și o imensă pasiune.

Alături de un grup de profesioniști la fel de entuziaști și idealiști am reușit să ne punem amprenta asupra întregii societăți românești, să creăm un model pentru toate televiziunile de știri care au apărut după noi și să generăm niște campanii sociale ("Romania prinde rădăcini", "Stradă, școală și spital", "Noi vrem respect!", etc) care sunt și astăzi teme de dezbatere și de acțiune în spațiul public autohton. Pentru ca securiștii să-mi poată fura acest trust de presă, m-au batjocorit, mi-au pus în cârcă zeci de porcării și de 10 ani mă poartă prin aresturi și pușcării în aplauzele tâmpe ale rataților și ticăloșilor, care asemeni mestastazelor, s-au răspândit în aproape toată societatea românească. Să nu crezi, generație, că plâng după banii investiți, pe aceștia mi-i voi recupera cu vârf și îndesat de la toți cei care au contribuit la acest rapt. Deplâng modul în care un grup de habarniști în frunte cu incapabilul ăla de Gușă au batjocorit ideile și valorile care au stat la baza acestei constructii media. La ce dracu a furat-o, dacă habar n-a avut ce înseamnă presa? Iar pentru ca finalul să fie de tot râsul, gunoiul ăsta care nu se pricepe la nimic, după ce a îngropat Realitatea, s-a dus să salveze psd. Și proștii ăia cred că au făcut o mare șmecherie. Imbecilul ăsta care se marketeaza drept un mare strateg politic, drept un uriaș geo-strateg, care are tot atâta influență în filialele din Transilvania ale PSD cât miliardele de dolari aduse din America spre a fi investite în media românească, este luat în serios de către proasta aia de Dăncilă, care chiar crede că escrocul ăsta de 2 bani o poate face președintă", scrie SOV pe Facebook.

Postul Realitatea TV, care a început să emită în 2001, a încetat emisia miercuri seară, odată cu expirarea licenței audiovizuale, șefii postului au promis că o parte dintre programele televiziunii vor putea să fie urmărite pe noul post, Realitatea Plus, a cărui emisie a început la miezul nopții.