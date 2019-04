Sorin Rosca Stanescu, despre refuzul lui Iohannis: ''Este exact cum am spus''

Sorin Rosca Stanescu 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Sorin Rosca Stanescu a reactionat cu privirea la declaratia de presa a presedintelui Klaus Iohannis, prin care a anuntat ca respinge propunerile pentru numirea a noi ministri. Remaniere de primavara. Cu puternica furtuna ”Este exact cum am spus. Presedintele si-a expus criticile pe care le are in vedere. Nu a emis niciun fel de document, deci nu poate fi atacat vreun act de decizie prezidential si trage de timp. Este exact ce preconizam ca se va intampla. Deci in continuare, mingea pare ca este la PSD si sa vedem ce miscare va face PSD-ul. Acesta este pe cale sa faca a doua miscare gresita, amanand o decizie in Parlament. Ei au dat termen presedintelui doua zile, termenul a t ...