Sorin Strutinsky cere rejudecarea dosarului in care a luat zece ani de inchisoare

Într-un alt dosar, omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky a fost condamnat în primă instanță la șapte ani și zece luni de închisoare, decizia nefiind una definitivă.

Omul de afacericere rejudecarea dosarului în care a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de zece ani și opt luni de închisoare, sentința fiind definitivă și executorie.Solicitarea afaceristului, care în prezent este de negăsit, va fi soluționată de Curtea de Apel Constanța. Primul termen a fost stabilit pentru data de 19 noiembrie.Amintim că în primă instanță,fusese condamnat de, judecător al Tribunalului Constanța, la șapte ani și patru luni de închisoare.Ulterior,a fost condamnat de Curtea de Apel la zece ani și opt luni de închisoare.Completul care a soluționat definitiv acest dosar a fost alcătuit din magistrațiiși, din cadrul Curții de Apel Constanța.De precizat că unul dintre judecători din complet a avut opinie separată „în sensul admiterii apelurilor în baza art.421 pct.2 lit.a) cod procedură penală, desființării hotărârii atacate și dispunerii următoarelor: -conform art.386 cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice din 4 infracțiuni de ”trafic de influență” prev. de art.291 alin.(1) cod penal rap. la art.6 din Lg. nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.(1) cod penal, art.291 alin.(1) cod penal rap. la art.6 din Lg. nr.78/2000, din 2 infracțiuni de instigare la ”fals în înscrisuri sub semnătură privată” prev. de art.47 rap. la art.322 alin.(1) cod penal cu aplic. art.35 alin.(1) cod penal și de art.47 rap. la art.322 alin.(1) cod penal, din 2 infracțiuni de instigare la ”spălare a banilor” prev. de art.47 cod penal rap. la art.29 alin.(1) lit.a) din Lg. nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.(1) cod penal în infrac?iunile de ”trafic de influență” în formă continuată prev. de art.291 alin.(1) cod penal rap. la art.6 din Lg. nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.(1) cod penal, instigare la ”fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată prev. de art.47 rap. la art.322 alin.(1) cod penal cu aplic. art.35 alin.(1) cod penal și instigare la ”spălare a banilor” prev. de art.47 cod penal rap. la art.29 alin.(1) lit.a) din Lg. nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.(1) cod penal; -în baza art.396 alin.(2) cod procedură penală și art.291 alin.(1) cod penal rap. la art.6 din Lg. nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.(1) cod penal, condamnarea inculpatului Strutinsky Gabriel Sorin la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracțiunea ”trafic de influență” în formă continuată cu suspendarea sub supraveghere a executării în conditiile art.91 si urm. Cod penal;aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.(1) lit.a,b) cod penal pe o durată de 2 ani și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.(1) lit.a,b) cod penal; -achitarea, în temeiul art.396 alin.(5) cod procedură penală în ref. la art.17 alin.(2) cod procedură penală şi art.16 alin.(1) lit.c) cod procedură penală, pentru infracțiunile de instigare la ”fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată prev. de art.47 rap. la art.322 alin.(1) cod penal cu aplic. art.35 alin.(1) cod penal și instigare la ”spălare a banilor” prev. de art.47 cod penal rap. la art.29 alin.(1) lit.a) din Lg. nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.(1) cod penal; -ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonanța nr.9/P/2015 a procurorului; -reducerea cheltuielilor judiciare la 5000 lei. Judecător Adriana Ispas“.În actul de acuzare, procurorii au reținut, printre altele, că „în cursul anului 2009, inculpatul Strutinsky Gabriel Sorin a pretins de la un denunțător o sumă de bani reprezentând un procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi încasate de către societatea comercială reprezentată de denunțător, în baza a trei contracte încheiate cu DADL (Direcția Apelor Dobrogea Litoral)“.