Sorina, fetita adoptata in America din Baia de Arama, a transmis un mesaj video pentru asistentii maternali: „Daca nu mai spuneti prostii, o sa venim la voi in vizita”

Din America, Sorina, fetita adoptata din Baia de Arama, a transmis un measj pentru asistentii maternali care au crescut-o.

Sorina, femeia care a fost crescuta in Baia de Arama de familia Saramat si apoi adoptata de familia Sacarin din Statele Unite ale Americii, a transmis un measj video pentru asistentii maternali care le-au crescut pe ea si pe sora ei de cand erau bebelusi.

„Doamna si domnul Mariana si Vasile Saramat,

Multumesc ca m-ati crescut pana la 8 ani. Sunt bine in familia asta, ei ma iubesc, si eu pe ei ii iubesc. Ma ingrijesc, imi dau de mancare, am haine, ma imbrac frumos, profesoarele la scoala sunt foarte dragute, scoala e foarte bine, fac pian, fac inot, fac gimnastica, ii iubesc pe ei si ei pe mine.

Ma cheama si pe mine Sacarin si va rog sa nu mai ziceti prostii. Daca nu mai ziceti prostii, o sa venim la voi in Romania, in vizita“, spune fata in filmuletul publicat pe Facebook pe o jurnalista.

Asistentii maternali care au crescut-o pe Sorina in Baia de Arama spera ca adoptia va fi anulata

La mai bine de trei luni de cand Sorina si-a luat zborul catre America, insotita de sotii Secarin, noii ei parinti, familia Saramat continua sa spere ca fetita de 8 ani pe care ei au crescut-o in ultimii 7 ani se va reintoarce in vila familiei din Baia de Arama.

”Cu totii o asteptam oricand, macar sa ne sune, sa vorbeasca cu Andreea, sora ei, care se topeste de dorul Sorinei... Noi ne punem toata nadejdea in judecatori si in avocatul nostru, care vor demonstra ca adoptia este nula din cauza falsurilor depuse la dosar”, a declarat Mariana Saramat.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.