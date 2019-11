Sorina Matei acuza PRESIUNI fara precedent de pe filiera Iohannis - Hellvig: Este impusa o adevarata BLOCADA

Jurnalista Sorina Matei acuză presiuni la adresa presei din România pentru a nu mai scrie/relata despre refuzul președintelui Klaus Iohannis de a participa la o dezbatere cu candidatul PSD la prezidențiale, Viorica Dăncilă.

"Vreau să vă spun, la modul cel mai serios şi fără nicio glumă, că este impusă cu foarte mare putere o adevărată BLOCADĂ MEDIA din zona Raul Eduard Hellvig, Klaus Iohannis şi reprezentanţii PNL, inclusiv mulţi priteni ai lui Hellvig de la PNL, activiştii şi propagandiştii săi pe coco de la cetăţeni, ca ziariştii să nu discute absolut nimic şi nici să nu mai scrie de faptul că Iohannis nu doreşte să participe la o dezbatere publică în cursa pentru al doilea mandat, că fuge de răspunsuri şi argumente şi respectat promisiuni din campania din 2014, şi că aceasta este o atitudine de stat comunist. Asta culmea, în condiţiile în care există unanimitate de opinii în media că trebuie să existe această dezbatere în orice stat democratic. Io şi alţi ziarişti care m-au contactat şi care mi-au spus ce au păţit azi vrem să-l asigurăm foarte ferm şi sincer pe această cale pe domnul Hellvig și Iohannis că vom continua să scriem şi să vorbim, indiferent what. Domnule Hellvig şi surogatele din dotare, jurnalismul se face exclusiv prin ziarişti, pe bază factuală, doar pentru public şi pentru informarea corectă a oamenilor. Jurnalismul nu e cu kiss asses si nici pay for play. Dvs nu aveti absolut niciun rol în meseria noastră, eventual doar sunteţi subiecţi de presă pentru informarea oamenilor pe bază factuală. Over and out. Voi reveni cu Maus. Filmuţeul promisiuni neonorate 2014 episodul 7. Şi da, voi scrie şi de dezbaterea care trebuie să existe în orice democrație. Chiar și în surogate de democrație", scrie Sorina Matei pe Faceook.