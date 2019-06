Sorina Matei, dezvaluiri EXPLOZIVE despre cazul fetiței din Mehedinți: 'Sa nu va vina rau'. Cu ce se ocupa parinții adoptivi din SUA

Jurnalista Sorina Matei face sâmbătă, pe Facebook, dezvăluiri despre Gabriel și Ramona Săcărin, familia din SUA care au adoptat-o pe Sorina, fetița din Baia de Aramă care a fost luată cu forța de autorități de lângă familia care a crescut-o. Totul a pornit de la postarea unui jurnalist din Gorj, Narcis Naju, care susține că Gabriel Săcărin lucrează la Roche, companie care se printre altele cu transplanturi de organe.

„Să nu vă vină rău. Tatăl lucrează chiar la Roche, e chiar Field Engineering Specialist at Roche Diagnostics, şi a lucrat înainte la Beckman Coulter Inc., a Danaher Corporation company that develops, manufactures and markets products that simplify, automate and innovate complex biomedical testing. It is operating in two industries: Diagnostics and Life Sciences.”, a scris Sorina Matei, care a distribuit o postare a unui jurnalist din Gorj, Narcis Naju.

Jurnalista a continuat seria dezvăluirilor.

„Tatăl “adoptiv american". Nume SĂCĂRIN GABRIEL, domiciliat in Statele Unite ale Americii, New York, 44 W7th Street, Deer Park, e din Craoiva. Educaţie în computer şi information sciencies. A lucrat la Noritstu America Corporation. Asta este o mega companie japoneză, the world leader in photo imaging. În Romania a deţinut până în 2018 SRL-ul Photo Ranger. (d’aia a fost aseară cu pozele).

În ultimii 6 ani, a lucrat la Beckman Coulter Inc. ( a Danaher Corporation company that develops, manufactures and markets products that simplify, automate and innovate complex biomedical testing. It is operating in two industries: Diagnostics and Life Sciences) şi acum e la Roche Field Engineering Specialist at Roche Diagnostics.

Tatăl a ţinut legătura cu avocaţii şi aceia aleşi pe sprânceană, foarte influenţi în zonă, soţ de judecătoare pensionată de la ...Curtea de Apel Craiova unde s-a dat decizia.