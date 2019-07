Sorina Matei DINAMITEAZA cazul Sorinei - STS, acuzat ca este implicat DIRECT in scandal prin presiuni și intervenții

Doi ofiţeri activi ai STS, militari, operativi, s-au prezentat la Serviciul Paşapoarte Dolj şi au făcut presiuni şi intervenţii pe funcţionarii publici pentru eliberarea şi ridicarea cu forţa a paşaportului micuţei Sorina, dezvăluie jurnalista Sorina Matei pe Facebook, care adaugă că cei doi au fost deja audiați de procurori.

„(c.n. Cei doi ofițeri STS) nu au prezentat o explicaţie legală şi logică pentru prezenţa la Serviciul Paşapoarte Dolj şi pentru presiuni şi intervenţii făcute pe funcţionari şi forţarea eliberării şi ridicării paşaportului fetiţei

Cei 2 ofiţeri STS, operativi, militari, din subordinea directorului STS, generalul locotenent inginer, Ionel Sorinel Vasilică, riscă să răspundă legal în faţa Parchetul militar pentru posibile infracţiuni de serviciu şi/sau corupţie săvârşite de militari

Dar să o luăm cu începutul. Cu Regina tuturor: LEGEA. De curiozitate, ştiţi cumva cu ce se ocupă STS “LEGAL” în România? Da, adică ditamai Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Rareș Bogdan, enervat la culme de declarația lui Dăncilă din PE: 'E cea mai mare jignire adusă unor oameni care și-au făcut treaba în mod exemplar'

Vă spun eu: STS este un organ şi o autoritate cu personalitate juridică a statului român, un serviciu secret, militarizat, care face parte din sistemul naţional de apărare al României, care coordonează activităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile publice din România, care se află în subordinea CSAT, care este plasat sub controlul comisiei parlamentare de apărare iar beneficiarii legali ai STS sunt organele, autorităţile şi instituţiile statului român. Respectiv, Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, serviciile secrete, administraţia publică, autorităţile judecătoreşti, Ministerul Public etc. (link https://www.sts.ro/ro/misiune-viziune-si-valori)

STS- poate nu ştiţi- este Unitate Militară: UM 02999. Se ocupă şi de serviciile de securitate, infrastructurile critice, serviciile de urgenţă (112, eCall, SMS 113, Radarul Pădurilor, RO-Alert), reţele şi servicii de telecomuncaţii şi IT. (https://www.sts.ro/ro/atributii)

STS- ca structură organizatorică- este condusă de un director, Generalul locotenent inginer pe toate prenumele sale- Ionel Sorinel Vasilică (cu cursuri pe diplomaţie, Academie la SRI şi master SUA, cu o avere impresionantă, inclusiv casă de vacanţă în Sibiu), un prim adjunct, şi 2 adjuncţi – unul pe tehnic şi altul pe economic. (link https://www.sts.ro/ro/conducere)

Directorul STS Vasilică are la dispoziţie corpul de consilieri, prim adjunctul/operativul General de brigadă inginer Ionel Sorin Bălan, 2 adjuncţi (General de brigadă inginer Mădălin Virgil Mihai, General de brigadă Marian Cosmin Rădoi), aparatul său de lucru, structuri operaţionale, structuri tehnice şi structuri administrative şi judeţene în toată ţara. (link https://www.sts.ro/ro/organigrama)

În Constituţie- legea fundamentală a României, 8 legi, 4 ordonanţe, 5 hotărâri de guvern şi mai multe regulamente, inclusiv militare şi interne, clasificate sau nu- în cazul STS- nu scrie nimic de “Săcărin”, “paşaport”, micuţa “Sorina”. (link https://www.sts.ro/ro/legislatie)

Ei bine, ştiind toate acestea, by the law, ar fi bine să explice cineva logic, raţional şi legal opiniei publice din România ce au căutat nu unul, ci chiar doi ofiţeri STS, operativi, militari, să facă presiuni şi intervenţii pe funcţionarii publici pentru eliberarea şi ridicarea paşaportului micuţei Sorina şi să aterizeze chiar la Serviciul Paşapoarte Dolj pentru eliberarea degrabă a paşaportului fetiţei Sorina?

Scandal URIAȘ pe bani între primari și Guvern! Robert Negoiță a părăsit supărat discuțiile cu Teodorovici: 'Vorbe goale, vorbe în vânt. Ne mint pe toți'

Sunt cumva ofiţerii STS şi gărzi de corp private, agenţi de influenţă sau de exercitare a presiunilor ilegale în timpul exercitării- culmea, legale- a atribuţiilor de serviciu, ca militari, aflaţi sub regulamente militare şi plătiţi din bani publici?

Pe scurt, situaţia este aşa. Înainte să o ia cu forţa pe micuţa Sorina pe 21 iunie şi să o târască pe asfalt cu procuroarea Piţurcă, fam Săcărin a depus din timp actele pentru eliberarea paşaportului Sorinei. Cum nu aveau fizic micuţa, fam Săcărin s-a dus la Serviciul Paşapoarte Dolj cu o fotografie, fără copil. Când totul trebuia să meargă strună, pe 21 s-a întâmplat să aflăm totul, că a târât procuroarea copilul printr-o serie de ilegalităţi şi am descoperit cu toţii încet, încet, aproape totul.

Pe 26 iunie, domnul Săcărin, aşa cum a declarat şi pe Digi pe 27 iunie seara, când a plecat de la audieri fără să fie audiat ca să bea apă şi a poposit de fapt într-un studio tv, live, s-a dus să ridice paşaportul fetiţei, de 2 ori: “Şi TOTUŞI IERI CÂND AM FOST SĂ IAU PAŞAPORTULmi s-a spus că Parchetul General a cerut dosarul paşaportului. DA, PAŞAPORTUL ERA FĂCUT, CÂND M-AM DUS EU SĂ-L RIDIC, mi s-a spus că nu mi se poate da că e o neconcordanţă în baza de date. Că în baza de date fata figurează născută la Mehedinţi şi de fapt, în baza de date e la Craiova. Când am depus actele de paşaport, nu era această neconcordanţă. Iar ieri era. Şi mi-au dat un răspuns ASEARĂ, CÂND M-AM DUS DIN NOU SĂ-L IAU, mi-au spus: Parchetul General ne-a trimis o hârtie prin care solicită dosarul paşaportulul cu totul. Este cercetat” (https://www.digi24.ro/emisiuni/jurnalul-de-seara/jurnalul-de-seara-27-iunie-19-00-1152292)

Ce n-a mai precizat nimeni este că tot atunci, în acele zile, în multele pelerinaje pentru ridicarea degrabă, rapidă şi în viteză a paşaportului micuţei de la Serviciul Paşapoarte Dolj, au venit peste funcţionarii Serviciului Paşapoarte Dolj şi doi ofiţeri, militari, operativi ai STS din Dolj. Diferiţi. Cum lucrurile s-au întâmplat de mai multe ori, de fiecare dată cu un alt ofiţer, operativ, militar al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale fâcând presiuni pe funcţionarii publici, avem în total două bucăţi de ofiţeri ai STS Dolj implicaţi direct în această poveste, militari care au aterizat la Serviciul Paşapoarte Dolj, ofiţeri care au făcut intervenţii la Serviciul Paşapoarte Dolj pentru eliberarea rapidă şi de urgenţă a paşaportului cu probleme al micuţei.

Din câte ştiu, domnul Săcărin nu este şeful STS Dolj.

Cum paşaportul micuţei avea şi o serie neconcordanţe – pentru că cineva a avut grijă să facă o altă serie ilegalităţi şi să facă totul şi pe repede înainte, dând îl alte prostii, cei doi ofiţeri STS şi domnul Săcărin în ciuda tuturor eforturilor depuse la Serviciul Paşapoarte Dolj- nu au putut să ridice paşaportul.

Ca atare, întrebările publice, transparente, deschise, merg direct pe masa directorului în exerciţiu al STS, generalul locotenent inginer, Ionel Sorinel Vasilică: cei doi ofiţeri ai dânsului de la STS care au făcut presiuni şi intervenţii pe funcţionari publici pentru eliberarea paşaportului cu neconcordanţe doar pentru scoaterea rapidă a fetiţei din ţară, care au mers în persoană chiar peste cei de la Serviciul Paşapoarte Dolj cerând paşaportul micuţei, făcând intervenţii şi forţând eliberarea acestuia - în ce calitate şi în ce atribuţie legală au fost acolo, în ce calitate şi atribuţii legale au făcut aceste presiuni şi intervenţii? Şi în numele cui?

Îl mai întreb tot direct pe directorul în exerciţiu al STS, generalul locotenent inginer, Ionel Sorinel Vasilică- cei doi ofiţeri activi şi operativi ai STS, fiind militari- nu pot răspunde legal decât în faţa Parchetului militar şi, eventual, ulterior, în faţa judecătorilor militari, dar unde se încadrează ei oare mai bine, că poate ştie cineva- poate domnul director Vasilică explică cum se întâmplă lucrurile mai exact în ograda sa unde se lucrează doar pe ordin şi ar trebui să se funcţioneze strict pe lege: la abuz în serviciu, la trafic de influenţă sau la alte infracţiuni de corupţie sau de serviciu săvârşite de militari?

Cumva privaţii care activează în zona pharma - biotech sunt beneficiari legali ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, parte a sistemului naţional de apărare al României? În legile României nu scrie absolut nimic în acest sens.

În baza şi virtutea căror legi din România, atribuţii şi ordine, cei 2 ofiţeri activi, militari, operativi ai STS au făcut toate acestea? De când se ocupă practic şi fizic STS de eliberarea paşaportului cu nereguli al unei fetiţe adoptată internaţional aşa cum a fost adoptată? Că pare că nimeni nu îşi aduce aminte de nimic.

Mai pe şleau şi pe româneşte, domnule directorul STS, generalul locotenent inginer, Ionel Sorinel Vasilică, spuneţi oamenilor- ce naiba este asta? Ce caută nu 1 (unul), ci chiar 2 (doi) ofiţeri operativi, militari ai STS în această situaţie inexplicabilă din orice punct de vedere dar, mai ales, legal?

Spuneţi dvs opiniei publice, oamenilor, pe articole de lege, prevederi, atribuţii, competenţe, ordine, încadrări juridice şi cu liniuţă de la capăt pe fiecare bucată de ofiţer activ, militar, STS, ce este aici, în această situaţie în care apar complicităţi şi care se întinde peste toată lumea, se developează şi se află totul.

De exemplu, astăzi, se află de STS.

Domnule director în exerciţiu al STS, generalul locotenent inginer, Vasilică D. Ionel Sorinel, cum zic tot americanii, you have the floor.

If you can handle the truth...”, este ampla postarea a Sorinei Matei.