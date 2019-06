Sorina Matei: Firmele lui Rares Bogdan, inca 209.900 de euro din fonduri publice

Rareş Bogdan, fost moderator de televiziune, om de afaceri, în prezent, politician liberal, europarlamentar PNL, a mai obţinut de-a lungul timpului, prin firmele sale de PR, consultanţă şi publicitate contracte de 209 900 de euro din bani publici. Timp de 5 ani şi 8 luni, firmele lui Rareş Bogdan au avut contracte de peste 31.200 de euro The post Sorina Matei: Firmele lui Rareş Bogdan, încă 209.900 de euro din fonduri publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.