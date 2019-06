Sorina Matei: Judecatorul care a emis mandatul de percheziție in cazul micuței Sorina, fost coleg al procuroarei Pițurca

Noi informaţii ies la iveală în cazul percheziţiei domiciliare făcută vineri de către procuroarea Maria Antoaneta Piţurcă, şefa Secţiei de Urmărire Penală din Parchetul Curții de Apel Craiova, în urma căreia a fost ridicată micuţa Sorina. Datele publice arată că judecătorul de drepturi şi libertăţi Florin Marius Grecu, de la judecătoria Craiova, cel care a The post Sorina Matei: Judecătorul care a emis mandatul de percheziție în cazul micuței Sorina, fost coleg al procuroarei Pițurcă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.