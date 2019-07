Sorina Matei, reactie dura la decizia magistratilor in legatura cu adoptia Sorinei: Micuto, n-a avut nicio sansa in fata mafiei din Justitie

Sorina Matei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sorina Matei a reactionat dur dupa ce magistratii din Slatina au decis ca Sorina poate pleca din Romania. Sorina Matei acuza ca magistratii ar fi primit ordine sa nu dea decizii contrare plecarii micutei in SUA, alaturi de parintii adoptivi. "Micuto, n-a avut nicio sansa in fata mafiei din Justitie. De cateva zile stiam ca de la Bucuresti s-a transmis ca nicio decizie in instantele din zona sa nu se dea altfel decat s-a dat pana acum. Presiunile infernale ale unei alte mafii extrem de puternice- si ma refer aici la mafia adoptiilor- au fost peste sistemul politic cel las si peste sistemul judiciar infect si securist din Romania. Politicul si judiciarul doar s-au executat atent si de indata. Daca de ...