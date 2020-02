Sorina Matei: „Trei ai mei”, nulitați profesionale, la șefia marilor Parchete

În primul rând, indiferent cum s-ar numi el, preşedintele României are, din punct de vedere legal şi constituţional, calitatea de decident în numirea şefilor marilor parchete: Parchetul General, DNA şi DIICOT, scrie jurnalista Sorina Matei pe blogul personal. Pârghia aceasta, a supremaţiei legii, nu i-o poate lua nimeni președintelui României de mai bine de 15 ani încoace. The post Sorina Matei: „Trei ai mei”, nulități profesionale, la șefia marilor Parchete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.