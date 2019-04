Sorina Matei: „Turnatorul victimei lui Augustin Lazar, avocatul lu Klaus Iohannis”…și al lui Ludovic Orban

Victima procurorului general, Augutin Lazăr, a fost turnat în Penintenciarul comunist din Aiud de un fost securist sub acoperire, actualul avocat al lui Klaus Iohannis, a dezvăluit, vineri seara, jurnalista Sorina Matei, în emisiunea sa de la B 1 TV. Deținutul avea nume conspirativ MIRON și a dat declarații cel puțin împotriva lui Iulius Filip, The post Sorina Matei: „Turnătorul victimei lui Augustin Lazăr, avocatul lu Klaus Iohannis”… și al lui Ludovic Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.