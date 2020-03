Sorina Pintea a scris primul mesaj dupa ce a fost arestata

Sorina Pintea, fostul Ministrul al Sanatatii din partea PSD, a postat un mesaj astazi dupa ce a fost arestata pentru luare de mita. Fostul ministru acuza statul de tratament inuman si ca nu i se ofera asistenta medicala specializata. Ieri Sorina Pintea se simtea foarte rau si a fost transportata la spital de medici, dar a fost externata, medicii considerand ca nu este nevoie de internare.

Pintea nu mananca de patru zile pentru ca durerile pe care le are nu o lasa si de asemenea nu se poate deplasa la toaleta. Avocatul fostului ministru a spus ca Pintea este in pericol de moarte pentru ca nu are parte de tratament pentru boala sa de afaceri auto imuna.

Mesajul postat pe pagina Sorinei Pintea

„Suntem impotriva a tot ceea ce inseamna nerespectarea dreptului la o justitie corecta si nu vrem o tara a carei justitie umileste oameni si le afecteaza starea de sanatate. Justitia sa faca dreptate si atat. Este inuman sa lasi un om ce sufera de o boala grava, care ii pune in pericol in fiecare clipa viata, fara asistenta medicala specializata si permanenta! Unde este pericolul social in raport cu umilirea si pericolul medical?!

Sa nu uitam ca si copiii Romaniei vad asta. Umilirea si tortura umana trebuie sa dispara din ochii romanilor, europenilor, oamenilor!

Nimeni nu a stabilit ca Sorina Pintea este vinovata! Ajunge! Adevarul va invinge!”, este mesajul postat pe Facebook-ul fostului ministru.

