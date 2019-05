Sorina Pintea anunța o lovitura de imagine a Guvernului intr-un scandal de rasunet

Ministerul Sănătăţii este pe ultima sută de metri cu demararea proiectelor spitalelor regionale din ţară, în şedinţa de Guvern de marţi urmând să fie aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru prima astfel de unitate spitalicească - cea de la Iaşi, a declarat luni, la Horezu, ministrul Sorina Pintea. Realizarea spitalelor regionale promise de PSD a făcut obiectul unor discuții aprinse între putere și opoziție. Criticii guvernarii au spus ca PSD este in intarziere cu constructia spitalelor regionale si nu a depus cereri de finantare la Comisia Europeana.

"A fost un parcurs destul de dificil uneori şi datorită colaborării cu autorităţile locale, dar stadiul în acest moment este următorul: mâine (marţi, n.r.), în şedinţa de Guvern, se vor aproba indicatorii tehnico-economici pentru Spitalul Regional Iaşi, ceea ce înseamnă că avem cale liberă pentru depunerea cererii de finanţare la Bruxelles. Pe 28 mai, la Cluj, va fi o dezbatere publică privind acordul de mediu, urmând ca în două săptămâni să primim, în sfârşit, acel acord de mediu şi să putem intra cu indicatorii tehnico-economici în comisia ministerială. La Craiova, obţinerea acordului de mediu este programată în cursul lunii iulie. Deci, suntem pe ultima sută de metri", a afirmat ministrul Sănătăţii.

Totodată, Sorina Pintea a ţinut să precizeze că întârzierile la aceste proiecte nu sunt din vina PSD, aşa cum se vehiculează în spaţiul public.

"Am înţeles că în spaţiul public se discută că PSD ar fi blocat realizarea acestor spitale. Mie nu mi-a venit să cred pentru că aceste studii de fezabilitate au fost făcute de consultanţii Băncii Europene de Investiţii. Contractul cu aceşti consultanţi a fost făcut în decembrie 2016. Ei s-au apucat efectiv de lucru în august 2017. Adică sunt dovezi, nu poveşti. În octombrie 2017, primul teren, cel de la Iaşi, a fost cedat Ministerului Sănătăţii şi în mai 2018 s-a definitivat cedarea acestor terenuri, ultima poveste fiind a Craiovei. Acolo, practic era vorba de schimbarea de amplasament, a unei părţi din amplasament, iar cine ştie ce înseamnă un studiu de fezabilitate pentru o asemenea construcţie, ştie că s-au făcut eforturi foarte mari. Am solicitat schimbarea consultanţilor angajaţi de Banca Europeană de Investiţii de două ori. Au fost lucruri pe care le-am spus în spaţiul public. Ei au crezut că fac spitale pentru altă ţară şi e înregistrarea şedinţelor în care eu am spus că ei fac pentru România. Vă dau şi un exemplu: în februarie 2018, când încă nu era discutată structura spitalelor, adică ce secţii vor avea, ei voiau să proiecteze spitalul regional Cluj cu 120 de paturi - Psihiatrie acuţi. Am spus că într-un spital regional, psihiatria nu cred că are locul. Atunci a fost prima dată când am cerut schimbarea consultanţilor", a adăugat Pintea.