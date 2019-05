Sorina Pintea, despre declaratia facuta de Catalin Radulescu: „In niciun caz nu pot fi de acord cu asa ceva”

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti ca declaratia deputatului social-democrat Catalin Radulescu potrivit careia medicii ar trebuie sa returneze cresterile salariale nu reprezinta PSD.

„A fost o declaratie hazardata. Nu asta reprezinta PSD, in niciun caz. Majorarea salariilor medicilor a fost un act meritat de tagma medicala, de redare a demnitatii, si nicidecum parte a unei campanii electorale. As vrea sa separam foarte clar aceste lucruri. Am incercat in cursul mandatului meu si voi face in continuare acest lucru sa nu tinem cont de politica in sanatate, sa nu politizam sanatatea.

Sanatatea nu are culoare politica Asemenea afirmatii sunt hazardate, nu sunt de acord in niciun caz cu asa ceva. Acesti oameni nu au primit pomana, ci au primit salariile pe care le merita. Nu asta caracterizeaza ceea ce facem noi, in niciun caz”, a spus Sorina Pintea, potrivit Agerpres.

„Adevarul este ca eu am vazut in presa. Cu siguranta as fi taxat declaratia, pentru ca nu este reala, in niciun caz nu pot fi de acord cu asa ceva”, a mai spus ministrul.

Deputatul PSD Catalin Radulescu a comentat, luni, condamnarea lui Liviu Dragnea si rezultatul alegerilor parlamentare.

„O sa se bucure cei care au votat ieri si probabil ca oamenii care au primit pensiile mari o sa le dea inapoi, ca USR si ceilalti o sa le ceara asta, cei care sunt agricultori o sa dea inapoi subventiile, pensionarii la fel, salariatii. Si sa le fie bine cu cei pe care i-au votat!”, a spus politicianul.

