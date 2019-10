Sorina Pintea, despre examenul de rezidentiat. Au avut loc proteste in tara

Sorina Pintea, ministrul demis al Sănătății vorbește, în aceste momente, în presa centrală, despre examenul de rezidențiat al medicilor.„Pe 25 septembrie am trimis cele trei ordine comune spre Ministerul Educației pentrut a fi semnate și trimise la Ministerul Sănătății. Am primit un răspuns prin care ni se aduce la cunoștință că, neavând un ministru al Educației, există riscul amânării examenului de rezidențiat. Deci, se știa clar acest lucru încă din luna septembrie”„Absolvenții știau încă din luna mai că ei vor susține un examen de rezidențiat”, a mai adăugat Sorina Pintea.Deși viitorii medici doresc să susțină un examen de rezidențiat, fără un ministru al Educației, acesta nu se poate organiza.„Amânarea acestui rezidențiat nu este o manieră politică. Orice forțare reprezintă o vulnerabilizare a acestui examen și nu are rost să ne batem joc de absolvenții noștri. Este o situație fără precedent cu care nu ne-am mai confruntat până acum. Din păcate, acești tineri suferă”.Potrivit Sorinei Pintea, examenul de rezidențiat este programat în acest moment, pentru luna decembrie, însă nu este exclusă o nouă amânare.Teodor Cristian Blidaru, de la Federația Studenților în Medicină din România, referitor la amânarea examenului de rezidențiat, a declarat:„Vom continua protestele. Ieri au avut loc trei la Cluj, Deva și Iași. Plănuim noi proteste la București. Nu vrem să ne implicăm în acuzațiile cine este de vină. Nu ne-am dorit să ajungem aici, mai ales anul acesta. Nu mi se pare normal să sufere studenții care au învățat preț de șase ani din cauza unei crize politice din România”.Sursa foto (cu rol ilustrativ): ZIUA de Constanta