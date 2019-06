Sorina Pintea despre noul sistem informatic pentru medicii de familie: 'Adica aruncam 100 de milioane de euro?'

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, spune, referitor la sistemul informatic pentru medicii de familie, că acesta nu este gestionat de instituţia pe care o conduce şi că a început anul trecut o verificare a modului în care a fost contractat şi mentenat sistemul, existând şi dosare de cercetare penală. "Introducerea unui alt sistem - exclus. Adică aruncăm 100 de milioane de euro?", declară Pintea, menţionând că au existat proiecte de pregătire a unor specialişti care să facă mentenanţa sistemului însă aceştia au fost pregătiţi doar "pe hârtie", potrivit news.ro.

Citește și: Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis! Răspuns-fulger

"Am înţeles că există o scrisoare deschisă pe care medicii de familie au trimis-o Guvernului, Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în care suntem acuzaţi de iresponsabilitate. N-aş vrea să comentez aceste afirmaţii, doar să precizez faptul că nu Ministerul Sănătăţii gestionează sistemul informatic, nu ministrul Sănătăţii. Ministrul Sănătăţii a început încă de anul trecut o verificare a modului în care a fost contractat şi mentenat sistemul. Există şi dosare de cercetare penală. Eu înţeleg ceea ce se întâmplă şi îmi cer scuze public pacienţilor şi medicilor de familie pentru disconfortul creat, dar cred că ar trebui să aibă o discuţie cu cei de la Casa de Asigurări de Sănătate, concretă, pe nişte date, astfel încât să vină şi cu nişte soluţii. Sigur, una din soluţii ar fi şi debirocratizarea, care a început să fie făcută anul trecut prin chestiuni concrete, va continua anul acesta. Aşteptăm soluţii şi de la medicii de familie pentru că eu personal sunt în legătură cu câţiva dintre ei şi soluţiile propuse, unele dintre ele, le voi promova la nivelul CNAS. Fac încă o dată menţiunea, nu Ministerul Sănătăţii gestionează sistemul informatic", a spus, miercuri, într-o conferinţă de presă, Sorina Pintea.

Întrebată dacă nu ar fi o soluţie introducerea unui alt sistem, Pintea a afirmat: "Introducerea unui alt sistem - exclus. Adică aruncăm 100 de milioane de euro?".

Citește și: Ruptură între USR și PLUS? Dan Barna a ocolit răspunsul

"Aceste proiecte, care au fost proiecte de suport ale acestui sistem, proiecte cu finanţare europeană, trebuiau să pregătească persoane care să menteneze sistemul, în fiecare judeţ. Oamenii aceştia au fost pregătiţi pe hârtie şi nu ştiu să o facă", a adăugat ministrul Sănătăţii.

Ea a spus că o soluţie propusă de un medic de familie cu care discută ar fi înregistrarea offline a serviciilor per capita.

"De exemplu dacă dai un concediu medical înregistrezi online, n-ar fi atât de interesant, sau dacă dai o adeverinţă unui pacient, e un serviciu per capita. Ar fi o soluţie să nu le înregistrăm pe acestea online, să le înregistrăm offline. Ar fi soluţii. Dar sunt specialişti care trebuie să vină cu soluţiile. Cardul de sănătate are mentenanţă, reţeta electronică are mentenanţă în proceduri, adică e procedură de achiziţie. Asta mă întreb şi eu, unde sunt specialiştii că am pregătit o mie de specialişti prin proiectele acestea?", a mai spus Pintea.

Citește și: Liviu Dragnea s-a retras în carapace! Informații din camera de la Rahova

Medicii de familie au reclamat că sistemele informatice pe care le utilizează sunt în colaps, ceea a ce îi obligă să facă ture de noapte pentru a putea valida documentele necesare, solicitând imperativ rezolvarea acestor probleme.

”Sistemul informatic pentru medicii de familie în colaps total. Medicii de familie din întreaga ţară au ajuns la limita suportabilităţii Numărul şi complexitatea problemelor fundamentale cu care se confruntă sistemul medical sunt depăşite ca nivel de suportabilitate de chinul zilnic prin care trec mii de medici de familie încercând să îşi facă datoria. Sistemele informatice pe baza cărora ar trebui să se stabilească relaţia dintre prestatorii de servicii (medicii de familie), asigurător (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) şi beneficiar (pacientul român) funcţionează cu sincope atât de mari încât mai curând se poate spune că nu funcţionează. Medicii de familie trebuie să facă ture de noapte ca să valideze documentele Medicii de familie solicită imperativ rezolvarea problemelor informatice şi adaptarea normelor de activitate la ritmul de funcţionare a sistemului. Toate efectele negative ale acestei situaţii se răsfrâng în primul rând asupra pacienţilor prin prelungirea timpului de aşteptare. Disfuncţionalităţile sistemului creează probleme insurmontabile medicului de familie, atât la nivel birocratic cât şi în comunicarea cu pacientul”, susţin medicii de familie într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului.

Citește și: Andrei Caramitru profețește că PNL, PMP și UDMR vor trăda! ‘Vor dispărea strategic la vot’

Ei relatează că documentele emise la un cabinet de medicină de familie (bilet de trimitere, reţetă electronică) trebuie validate în termen de maximum 72 de ore, însă au fost situaţii în care pe o perioada de 3 zile sistemul a funcţionat adunat 2-3 ore. Mulţi dintre medicii de familie se trezesc noaptea pentru a valida documentele de peste zi, sperând că sistemul este mai accesibil în această perioadă a zilei. Tot în această perioadă a zilei medicii de familie încearcă şi dacă au noroc reuşesc să facă raportările lunare obligatorii către CNAS.

Medicii de familie susţin că, în urma unei monitorizări interne a sistemului, a rezultat că acesta a funcţionat de nota 0,33

”Pentru că semnalele intense transmise în ultimii ani despre această situaţie au rămas efectiv fără răspuns, medicii de familie au început luna trecută, pe 10 mai, o monitorizare internă a sistemului. Practic, medicii au acordat zilnic note funcţionării sistemului. Spre surprinderea tuturor, sistemul a avut o aparentă revigorare în perioada imediat ulterioară lansării publice a acestui mecanism de monitorizare, dar s-a prăbuşit lamentabil după o săptămână de la alegerile europarlamentare. (...) Astăzi, exact la o lună de la lansarea monitorizării, sistemul SIUI a obţinut media 0,33”, spun medicii.

Citește și: Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis! Răspuns-fulger

Ei reamintesc că Sistemul Cardului National de Asigurări Sociale de Sănătate (CEAS) a costat peste 87,6 milioane lei fără (TVA) şi a fost implementat de HP Romania şi Novensys Corporation, având ca subcontractant pe SIVECO Romania; contractul a fost atribuit în luna aprilie 2012. Contractul de servicii privind implementarea prescripţiei electronice (SIPE), in valoare de peste 36,2 milioane lei fără TVA, a fost atribuit în 2012 către HP România. În 31 martie 2017 s-au mai cheltuit 7,6 milioane de lei, fără TVA, pe un contract în care SIVECO se angaja să asigure mentenanţa şi suportul tehnic pentru softul care integrează toate informaţiile la nivelul Casei, sistem dezvoltat tot de SIVECO odată cu SIUI.

”Până în acest moment nicio persoană şi nicio instituţie nu au fost făcute responsabile pentru modul ineficient în care au fost cheltuiţi banii publici în acest proiect”, conchid medicii de familie.