Sorina Pintea, dupa aproape o luna de nefuncționare a cardului de sanatate: 'Se mai intampla sa ai sincope'

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a precizat, luni, că mentenanța pentru baza de date a sistemului informatic de sănătate a expirat în luna ianuarie 2019 și că alte două componente, respectiv infrastructura de comunicații și dosarul de sănătate nu sunt actualizate din 2016, informează MEDIAFAX.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a precizat, luni, în cadrul unei conferințe de presă organizate la minister, că mentenanța pentru baza de date a sistemului informatic de sănătate a expirat în luna ianuarie 2019 și că alte două componente nu sunt mentenate din anul 2016. “Raportul de control nu vizează doar perioada 1 Ianuarie 2019, să fim înțeleși. Nici vorbă. Noi am început să verificăm din perioada mult anterioară. Am luat din 2011 (…) Am o componentă ( în sistem, n.r) care nu e mentenată din 2016. Atunci despre ce vorbim? Este vorba despre infrastructura de comunicații și dosarul de sănătate (DES ) din mai 2016”, spune ministrul.

În ceea ce privește dosarul de sănătate (DES), ministrul a precizat că a fost o problemă cu neconstituționalitatea, „noi am făcut o modificare legislativă, deci hai să spunem că nu ne-a afectat atât de mult funcționarea sistemului mentenanța DES-ului”.

Ministrul Sănătății a precizat faptul că PIAS-ul, platforma informatică este alcătuită din nouă sisteme și că dacă aceste nouă sisteme nu au mentenanță în același timp, „cu siguranță apare o sincopă undeva, ori când ai sisteme care nu au mentenanță din mai 2016, din 2016 de la final, infrastructura de comunicații, cu siguranță apar sincope”, a precizat Pintea.

Sursa citată a declarat și faptul că desi au fost proceduri in licitație, unele au fost anulate, unele au fost contestate, însă în opinia sa, oficialii CNAS „puteau să găsească soluții sau dacă nu găseau solutii, să ceară ajutor chiar Minsiterului Sănătății”.

Întrebată când se vor soluționa problemele sistemului informatic de sănătate, ministrul a precizat că reprezentanții CNAS „au spus săptămâna trecută că problemele se vor rezolva luni. Mi-e greu să cred, dar discutand și cu firma de IT, concluzia este că în momentul în care se munteneasă sistemul, acesta mai poate funcționa, chiar dacă storage-ul e aproape plin, mai poate încă să funcționeze”.

Ea a concluzionat spunând că între timp se pot face alte proceduri, precum „achiziționarea de capacitate de hardware suplimentară”.