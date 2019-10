Sorina Pintea, in 'salonul groazei' de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara: Pana la urma cred ca i-a ajutat sa inteleaga ca asa nu - FOTO

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a vizitat, miercuri, Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara şi a ţinut să vadă cum a fost renovat ”salonul groazei”. Imagini cu acest salon înainte de renovare au fost postate pe reţelele de socializare şi se puteau observa pereţi scorojiţi, paturi învechite şi lenjerii de pat uzate, scrie news.ro.

”Ştiţi bine cum arăta în urmă cu doi ani aici şi am vrut să văd salonul cu pricina. Până la urmă, cred că i-a ajutat să înţeleagă că aşa nu. Asa, da!", a declarat Pintea.

Imagini cu salonul de la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara au fost postate pe reţelele de socializare. Conducerea unităţii medicale explica încă de pe atunci că salonul respectiv se află într-o zonă a spitalului aflată în curs de renovare.

În vizita sa la Spitalul de Boli Infecţioase, ministrul Sorina Pintea a explicat că îşi propune respectarea tuturor normativelor legate de igienă în spitale.

"Spuneam că e nevoie de o baie la 6 paturi. Sunt nişte normative pe care eu vreau să le respectăm. Nu eu, legea spune că trebuie să le respectăm. Este un spital, totuşi, de boli infecţioase şi atunci măsurile de siguranţă, igiena, trebuie să fie foarte bine puse la punct. Propunerile mele de destituire în urma vizitelor făcute inopinat au fost legate tocmai de aceste aspecte. Nu este uşor să ieşi în faţa publicului şi să spui stiţi, am propus această destituire. Te gândeşti şi la acel om pe care l-ai propus pentru a fi destituit, dar au fost lucruri peste care nu cred că cineva ar trebui să treacă. Mă refer la siguranţa pacientului", a spus Pintea.

Ministrul Sănătăţii a mai explicat că se doreşte modificarea normelor în ceea ce îi priveşte pe pacienţii cu tuberculoză pentru care este necesară acum o perioadă de spitalizare mai îndelungată.

"Am întrebat-o pe doamna (o pacientă – n.r.) de cât timp este în spital şi zicea că de o lună. Spitalizarea pentru pacienţii cu tuberculoză este ceva mai lungă. Dar noua metodologie pe care o propune Organizaţia Mondială a Sănătăţii este de a scădea numărul de zile de spitalizare, adică pacientul stă în spital atâta timp cât are nevoie. Sunt mai multe percepţii pe care le schimbăm în ceea ce priveşte tuberculoza, am început acel program de screening, 15 milioane de euro bani europeni, am semnat un contract cu fondul global pentru tuberculoză, se fac eforturi şi tot sunt pacienţi mulţi. Asta mă îngrijorează şi mă supără în acelaşi timp. Partea de screening va avea 70.000 de persoane din grupele la risc, dintre persoanele din centrele de asistenţă socială, din penitenciare. Deja am pornit această caravană şi s-au descoperit cazuri", a spus Pintea.