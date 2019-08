Sorina Pintea, INTRIGATA dupa ce un pacient a fost transferat de la Spitalul Universitar pentru o procedura medicala: 'Acest lucru nu trebuie sa fie posibil'

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, joi, într-o conferință de presă la Bistrița, că a fost foarte intrigată după ce a primit un telefon prin care i s-a spus că Spitalul Universitar din București a transferat un pacient la un alt spital întrucât nu a putut efectua o procedură medicală.

Sorina Pintea a declarat, joi, după ce a văzut în Spitalul din Bistrița aparate de hemofiltrare că a fost intrigată după ce a primit un telefon prin care a aflat că un pacient, internat la Spitalul Universitar din București, a fost transferat la un alt spital deoarece unitatea medicală nu putea să realizeze o procedură de hemofiltrare, iar acest lucru nu ar trebui să fie posibil.

„Am văzut acele aparate de hemofiltrare... Eram în concediu, dar am primit un telefon care m-a intrigat foarte tare - un spital din București, Spitalul Universitar din București a transferat un pacient la un alt spital universitar pentru că nu putea să facă o hemofiltrare unui pacient. Acest lucru nu trebuie să fie posibil. Îmi doresc ca toate spitalele județene din țară să aibă terapie intensivă la un nivel înalt, să aibă aparate în laboratoarele de analize medicale astfel încât bolile să poate fi diagnosticate la timp”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea, după inaugurarea secției ATI a Spitalului Județean din Bistrița.



Pe de altă parte, ministrul Sănătății a declarat că programul de tromboliză merge foarte bine, potrivit rezultatelor primite pe primele șase luni ale acestui program.



„Discutam anul trecut de tromboliză... Anul acesta am implementat protocoalele pentru tromboliză și ieri (miercuri – n.r.) am primit primele date: ne propuneam un procent de 2% pacienți trombolizați din necesar. Am ajuns în primele șase luni la aproape 4%. Din 44 de spitale județene, avem 34 de centre funcționale, acolo unde s-a dorit și se respectă lucrurile” a mai spus Sorina Pintea.