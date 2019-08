Sorina Pintea merge la Spitalul din Sapoca pentru a coordona personal ancheta interna

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat că se va duce personal la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca pentru a coordona ancheta desfăşurată după ce un pacient a omorât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, patru pacienţi şi a rănit alţi nouă cu un stativ de perfuzie. "În urma informării în permanenţă a premierului, la dispoziţia acesteia, am pornit de urgenţă la spitalul Săpoca din Buzău, pentru a coordona personal ancheta internă privind întâmplările din noaptea trecută şi pentru a asigura tot suportul necesar organelor de urmărire penală. Este un caz tragic care impune rigoare în analiză şi măsuri urgente. Am spus de fiecare dată că siguranţa şi sănătatea pacienţilor sunt menirea întregului sistem medical, iar orice eroare de procedură trebuie corectată prompt pentru a preveni astfel de drame. Suntem alături de familiile îndurerate şi le transmitem toată compasiunea noastră, precum şi asigurarea faptului că toţi cei ce se vor dovedi vinovaţi vor plăti", a scris ministrul, într-o postare pe Facebook. Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca, judeţul Buzău, a omorât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, patru pacienţi şi a rănit alţi nouă cu un stativ de perfuzie. Potrivit unor surse judiciare, carnagiul a avut loc în saloanele 208 şi 209 ale Spitalului din Săpoca unde se aflau mai multe persoane sedate sau imobilizate la pat. Agresorul are 38 de ani şi este din comuna Săgeata, judeţul Buzău, fiind fără ocupaţie. El a fost internat voluntar cu sevraj etilic în cursul zilei de joi. După producerea atacului, a încercat să fugă şi a fost imobilizat de un poliţist, aflat în unitatea medicală pentru internarea unui alt pacient. Sorina Pintea a decis trimiterea de urgenţă a Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii pentru a verifica situaţia de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. AGERPRES (AS - autor: Irinela Vişan, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Ady Ivaşcu)