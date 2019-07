Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, mesaj cu ocazia implinirii a 113 ani de la infiintarea Ambulantei

"În fiecare an, la 28 iulie, sărbătorim asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească, sărbătorim înfiinţarea Societăţii de Salvare. În fiecare an ne reunim sub deviza 'Totdeauna şi tuturor, gata pentru ajutor'. Vreau să vă felicit pe toţi cei care lucrează în acest domeniu pentru această aniversare şi să vă mulţumesc, încă o dată, pentru munca depusă. Sunteţi mereu contra cronometru şi la datorie atunci când mulţi dintre noi ne-am terminat de mult activitatea. Sunteţi în prima linie a asistenţei medicale şi aveţi o mare responsabilitate. Am convingerea că cele 200 de posturi pe care anul acesta le-am repartizat tuturor serviciilor de ambulanţă, fondurile alocate pentru reparaţiile sediilor şi achiziţia de echipamente de protecţie, precum şi intrarea în posesie a noilor maşini vor ajuta la îmbunătăţirea activităţii", spune ministrul, conform unui comunicat al MS.