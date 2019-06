Sorina Pintea: 'Pana la 1 august voi da drumul Ordinului off-label' / Avocat: 'In MS, timpul curge altfel'

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a precizat că nu a opus rezistență finalizării proiectului de Ordin pentru off-label și că acest proces a fost îngreunat de anumite asociații de pacienți din cauza temerilor legislative, însă până la 1 august va da drumul Ordinului, informează MEDIAFAX.

Sorina Pintea a declarat, vineri, că a susținut constant initiațiva și demersurile manifestate în sensul finalizării proiectului de Ordin pentru off-label, însă acest proces a fost îngreunat de anumite asociații de pacienți.

Regim „off-label” în traducere simplă ar însemna „în afara etichetei”. Mai exact, un medicament are, pe prospectul medical, anumite indicații terapeutice, însă prin ghiduri clinice s- a constatat că un medicament prescris pentru anumite afecțiuni poate avea efecte și pentru altele care, însă, nu sunt incluse în prescripția medicală.

„Am fost singura care a dorit din tot sufletul, asociațiile de pacienți - unele, nu toate - au avut temeri legislative, temeri pe care aș fi putut să le am eu în primul rând, dar nu le-am avut. L-am promovat, l-am așteptat, am făcut dezbateri publice și am și declarat în urmă cu două săptămâni că nu voi mai aștepta armonizarea asociațiilor și îi voi da drumul, pentru că sunt pacienți care au cu adevărat nevoie și câștigă în instanță”, a spus ministrul.

Sorina Pintea a mai explicat că până la 1 august va da drumul ordinului indiferent de opoziția pe care anumite părți implicate o vor manifesta.

„A fost o dezbatere publică, poate chiar două, la una am participat și eu. Acestea sunt consemnate și înregistrate la Ministerul Sănătății. A fost foarte multă polemică, pe care eu, personal, nu am înțeles-o, pentru că știu că acest Ordin este necesar. Tocmai de aceea am spus că până la 1 august voi da drumul acestui Ordin cu toată opoziția unora”, conchide ministrul.

Însă avocatul Dan Cimpoeru a precizat, în cadrul unei conferințe, că finalizarea proiectului de Ordin pentru off label trebuie să se urgenteze la nivelul Ministerului Sănătății și să devină act normativ publicat în Monitorul Oficial, întrucât acest lucru va influența pozitiv atât viața pacienților, cât și situația medicilor care, din dorința de a face ajuta pacienții pot fi acuzați de malpraxis.

Cimpoeru spune că discuțiile legate de tema reglementării off-label au fost lansate încă din septrembrie anul trecut, însă în ministerul Sănătății „timpul curge altfel”, deoarece au trecut zece luni de la acel moment, fără ca acest proiect de Ordin să fie finalizat și să devină act normativ.

„În România, anul trecut în septembrie, (...) s-a propus adoptarea unui Ordin de ministru și s-a publicat în transparență decizională un proiect de ordin, pentru înființarea unei comisii, pentru a reglementa această chestiune off label. (...) Tu, minister, autoritate competentă recunoști necesitatea reglementării off label, vrei să o faci, dovadă proiectul de Ordin pe care l-a inițiat. Ministrul declară în cadrul dezbaterilor că în cel mai scurt timp se va finaliza. Au trecut zece luni, timpul e relativ, cel puțin în zona Ministerului Sănătății timpul curge altfel”, precizează avocatul.

Cimpoeru mai spune că este necesar să se urgenteze finalizarea proiectului de Ordin pentru off-label, întrucât acest lucru va duce atât la schimbări benefice pentru pacient, cât și pentru medici.

„Sperăm ca la nivel de minister să se urgenteze finalizarea acestui proiect de Ordin, să devină Ordin, adică act normativ publicat în Monitorul Oficial care să producă efecte pentru toți pacienții care au nevoie de așa ceva, să protejeze și medicii care din dorința de a face bine, cum e cazul acestor oameni. Acești medici și-au asumat o răspundere enormă - ei au prescris un medicament off label și sunt pasibili de o faptă de malpraxis, în condițiile în care statul nu-i protejează de nimic, ceea ce este absolut paradoxal” , a spus avocatul.