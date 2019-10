Sorina Pintea reacționeaza la plangerea penala facuta, la DNA, de un deputat USR: 'Nu ma tem, s-a procedat oarecum corect, s-a facut economie'

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a răspuns acuzaţiilor deputatului USR, Emanuel Ungureanu, potrivit cărora a fost achizţionat vaccin antigripal care nu acoperă categoria de vârstă 6 luni - 3 ani, afirmând că, în acest caz, Comisia de evaluare a procedat oarecum corect şi că s-a făcut o economie de 22 milioane de lei.

”Comisia de evaluare a procedat oarecum corect. (...) S-a făcut o economie de 22 milioane de lei, astfel încât nu s-au cumpărat 1.500.000 de vaccinuri cu 45 de lei, s-au cumpărat 1.490.000 de vaccinuri cu 41 de lei şi 10.000 de vaccinuri cu 45 de lei, ca să fiu foarte clară”, a spus ministrul la Antena 3.

Citește și: Tonel Pop face noi dezvăluiri- Pe urmele cui sunt acum anchetatorii

Ea a explicat că încă acum două săptămâni au apărut în spaţiul public nişte informaţii legate de faptul că vaccinul achiziţionat anul acesta de Ministerul Sănătăţii nu acoperă toate grupele de vârstă cuprinse în recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

”Şi pentru că ministrul Sănătăţii nu elaborează caiete de sarcini , iar ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, nu a fost implicată în nicio achiziţie pe care ministerul a făcut-o, bineînţeles că am cerut şi eu documente, ba mai mult decât atât, am semnat un Ordin pentru documentare, pentru şeful Corpului de Control, astfel încât să am şi eu o imagine completă asupra a ceea ce s-a întâmplat vizavi de această licitaţie. Şi am în acest moment o imagine completă, e adevărat, săptămâna trecută, la mine în birou au fost ambele comisii, Comisia de elaborare a caietului de sarcini şi Comisia de evaluare a licitaţiei. Am avut o discuţie destul de dură pentru că la vremea respectivă nu aveam toate datele legate de această licitaţie. În acest moment am toate datele şi pot să vă spun că Ministerul Sănătăţii sau, mă rog, Comisia de evaluare a procedat oarecum corect”, a explicat Pintea.

Citește și: O celebră jurnalistă șterge pe jos cu Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă:’În locul unei analfabete nu poți pune un bețiv! Asta oricât de mut și de orb ai fi!’

Referitor la acuzaţiile deputatului USR privind relaţia sa cu şefa Direcţiei Generale de Asistenţă Medicală din Ministerul Sănătăţii, Amalia Şerban, Sorina Pintea a declarat: ”Directorul de care spune domnul deputat Ungureanu este un angajat al Ministerului Sănătăţii de aproximativ 20 de ani , e adevărat, a fost destituit din funcţia de director general al asistentei medicale de domnul ministrul Bodog, fiind director adjunct, apoi, la un concurs, şi-a reluat activitatea pe postul de director general pentru că Sorina Pintea niciodată nu s-a implicat în niciun concurs din minister. Poate să confirme oricine din acel Minister al Sănătăţii”.

Ea a admis că probabil că va urma un val de plângeri penale.

Citește și: Sorin Grindeanu dă lovitura- Se ieftinesc începând cu 1 ianuarie

„Probabil va urma un val de plângeri penale, dar tot cu subiect și predicat spun că eu nu mă tem. Nu am absolut nici cea mai mică problemă”, a mai spus Pintea.

La rândul său, deputatul USR Emanuel Ungureanu, a precizat, la același post de televiziune, că nu o acuză pe ministrul Sorina Pintea de fapte de corupție, ci a menționat o angajată care s-ar fi ocupat de referatul de achiziționare a vaccinurilor.

Citește și: Traian Băsescu șterge pe jos cu Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta: ‘Îndrăznești să vorbești de experiența pe care o ai?’

„Eu nu o acuz pe doamna ministru de niciun act de corupție. Eu spun, cu subiect și predicat că o doamnă din Minister care a fost dată afară pe vremea domnului Bodog, din cauza unor achiziții ciudate tot pe vaccinuri și repusă în funcție de doamna Pintea - această doamna Amalia Șerban a făcut un referat pentru a se achiziționa într-un contract cadru pe 4 ani, 8 milioane de vaccinuri antigripale. Nu este vorba despre 700.000 de euro, este vorba de o sumă mult mai mare pentru achiziționarea unor vaccinuri care să acopere o categorie de vârstă largă, 6 luni până la 64 de ani”, a declarat deputatul Emanuel Ungureanu.

Acesta a spus că are dovezi pentru a demonstra că în această achiziție s-a săvârșit fapta de neglijență în serviciu cu un prejudiciu ce depășește un milion de euro.

Citește și: Gigi Becali a răbufnit! Cum l-ar face pe Gheorghe Dincă să spună tot adevărul: În trei ore aflu tot

„Din motive pe care nu le înțeleg, s-au achiziționat alt vaccin care nu acoperă grupa 6 - luni 3 ani”, a spus Ungureanu.

Încă de sâmbătă seară, deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat că va sesiza DNA cu privire la o achiziție de 700.000 de euro efectuată de Ministerul Sănătății pentru vaccinuri antigripale. Ungureanu afirma că vaccinurile au fost cumpărate fără respectarea caietului de sarcini dintr-o licitație din luna martie.

Citește și: Viitorul Ministru al Muncii dă cărțile pe față! Ce se va întâmpla cu banii tuturor românilor .