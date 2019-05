Sorina Pintea, replica pentru Iohannis: A permis blocarea unor proiecte. A facut un comentariu la aceasta declarație scoasa din context

Sorina Pintea i-a raspuns presedintelui României după ce Klaus Iohannis a criticat guvernul in contextul unor declaratii ale ministrului Sănătății.

"Am constatat ca si presedintele a facut un comentariu la aceasta declaratie scoasa din context", a spus Sorina Pintea.

Ulterior, ministrul a spus că îi va da o altfel de replică, făcând referire la ajutorul pe care le-a acordat unei femei bolnave pe care nu a cunoscut-o personal.

"Nu i-am cunoscut pe acești oameni, cred că domnaul presedinte nu stie asta. Cum a permis ca in 2016 sa fie blocate proiecte pentru marii arsi. Asta nu mai tine de culoare politica. Duminica seara mi s-a cerut aprobarea sa trimitem in strainatate un baiat de 21 ani, mare ars, care nu avea loc in Romania si nu din cauza guvern PSD. Am repornit acest proiect, am facut licitatii. Aici as vrea sa il intreb pe presedinte, toti suntem in campanie. Sunt anumite lucruri care ar trebui sa nu se foloseasca in campanie. Da, am facut o afirmarte nefericita intr-un anumit context", a declarat Sorina Pintea la Antena 3.