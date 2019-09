Sosirea vedetelor pe covorul rosu al galei Primetime Emmy va fi transmisa in direct de postul de televiziune E!

Sosirea vedetelor pe covorul roşu al galei Primetime Emmy, care va avea loc duminică noapte la Los Angeles, va fi transmisă în direct de postul de televiziune E!, potrivit news.ro.

„Live from E!: The 2019 Emmy Awards”, prezentată de Giuliana Rancic şi Jason Kennedy, va începe, în noaptea de duminică spre luni, la 01:00.

Înainte de show, E! va difuza „Countdown to the Red Carpet: The 2019 Emmy Awards”, prezentată de Kristin Cavallari, stilistul celebrităţilor, Brad Goreski, Nina Parker, gazda „Nightly Pop” şi Erin Lim, prezentatoarea „The Rundown”. Echipa va discuta despre cele mai anticipate apariţii de pe covorul roşu la Premiile Emmy 2019.

Imediat după ceremonia de decernarea a premiilor, Erin Lim va lua interviuri câştigătorilor şi vor fi dezbătute momentele memorabile ale serii.

Cea de-a 71-a ediţie a galei premiilor Primetime Emmy va avea loc la Microsoft Theater din Los Angeles. Serialul „Game of Thrones” (HBO) a primit cele mai multe nominalizări la ediţia din acest an, 32, urmat de „The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime), cu 20.