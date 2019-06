Sotia lui Cornel Patrichi, in doliu: "Ai plecat ca un fulger, o sa-mi lipsesti enorm"

Cornel Patrichi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sotia lui Cornel Patrichi este ingenuncheata de durerea pierderii unei persoane importante din viata sa. Tragedia a venit la mai bine de trei ani de cand regretatul coregraf si actor s-a stins din viata. La scurt timp dupa ce a primit vestea teribila, Cornelia Patrichi a asternut pe Internet un mesaj in memoria celei care a parasit aceasta lume. Sotia lui Cornel Patrichi, in doliu In randurile asternute pe o retea de socializare, Cornelia Patrichi a dezvaluit ca Lucica, o persoana foarte draga, a murit fulgerator. Desi a fost intrebata ce i s-a intamplat femeii, vedeta nu a spus care este cauza mortii. Mesajul emotionant a fost insotit de cinci fotografii realizate la diferite intalniri. Vezi si:&nb ...