Sotia lui Dan Petrescu da cartile pe fata! Ce spune despre mariajul cu fostul fotbalist

Sotia lui Dan Petrescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sotia fostului fotbalist Dan Petrescu a facut declaratii despre mariajul lor. Adriana Petrescu a oferit detalii despre relatia dintre ei. Fostul fotbalist si actual antrenor Dan Petrescu este casatorit cu Adriana Petrescu. Cei doi au impreuna o fetita pe nume Jennifer. Dan Petrescu mai are doua fete, Rebecca si Chelsea, dintr-un mariaj anterior, cu Dana Petrescu. Adriana Petrescu a acordat un interviu pentruu okmagazine.ro, in care a oferit detalii despre mariajul de 12 ani pe care il are cu fostul fotbalist. „Daca stau bine sa ma gandesc sunt 16 ani impreuna, tinand cont ca ne-am casatorit dupa patru ani de relatie. Pot spune ca am preluat din pragmatismul lui, iar eu l-am ...