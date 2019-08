Sotia lui Gheorghe a recunoscut ca era batuta constant de barbat! Cum o chinuia criminalul din Caracal

Ancheta de la Caracal devine din ce in ce mai complexa, pe masura ce zilele trec. Noi dezvaluiri se strang la dosar, iar personalitatea agresiva a lui Gheorghe Dinca prinde tot mai mult contur. Teroarea prin care a trecut ani de zile au facut-o sa cedeze pe femeia care i-a fost cel mai mult timp alaturi.

Potrivit Libertatea, care citeaza surse judiciare, sotia lui Gheorghe Dinca le-a povestit anchetatorilor ca acesta o batea cu regularitate. De altfel, pe tot parcursul audierilor si perchezitiilor de la domiciliul sau, individul a dat dovada de misoginism fata de femeile din echipa de investigatori. In plus, modul in care a vorbit despre violarea si uciderea victimelor „arata ca Dinca nu considera femeile decat un obiect al placerii masculine”.

Sotia lui Gheorghe a recunoscut ca era batuta constant de barbat! „E un obsedat sexual!”

Tot astazi, stick-urile de memorie gasite la locuinta suspectului din Caracal au fost perchezitionate informatic si s-au descoperit numeroase filme pornografice. Anchetatorii au gasit si un laptop de pe care au colectat date pretioase, care i-ar putea ajuta in solutionarea cazului care a zguduit Romania in 2019. In plus, oamenii legii au descoperit si telefonul de pe care criminalul ar fi sunat rudele Luizei Melencu!

Concluziile preliminare dupa strangerea acestor dovezi sunt cat se poate de clare: „E un obsedat sexual!”, a spus despre Dinca unul dintre investigatori. Cercetarile in dosarul de la Caracal continua, iar politistii fac eforturi sa afle adevarul despre cele doua crime, dar si despre posibilitatea existentei unor alte victime.

Intre timp au aparut informatii privind suma de despagubire pe care parintii Luizei Melencu o solicita drept daune. Ramane de vazut ce va decide instanta in acest sens.

