Sotia lui Marius Moga pierduse lupta cu kilogramele in sarcina. Cum a fost surprinsa recent Bianca Lapuste

Bianca Lapuste a pierdut lupta cu kilogramele pe parcursul sarcinii. Frumoasa blondina a reusit, cu multe sacrificii, sa scape de surplusul nedorit. Cum arata acum sotia lui Marius Moga?

Sotia lui Marius Moga a revenit la silueta perfecta

Frumoasa sotie a lui Marius Moga a reusit sa revina la formele de odinioara. Aceasta, la doar 25 de ani, se poate mandri cu un copil sanatos si cu un corp perfect, lucruri la care ar spera fiecare femeie dupa sarcina. Cu toate ca urmaritorii sai de pe retelele de socializare nu prea au crezut ca va scapa usor de cele 20 de kilograme acumulate in perioada in care a fost insarcinata, blonda a reusit sa le dovedeasca faptul ca se inseala. Partenera de viata a artistului a marturisit ca daca ar ramane din nou insarcinata, ar face unele lucruri total diferit.

Vedeta a recunoscut, intr-un interviu acordat pentru mamapentrudoi.ro, ca, intai de toate, ar avea o mai mare grija la alimentatie. De asemenea, a mai sustinut ca ar naste, din nou, pe cale naturala, ceea ce s-a intamplat in privinta primului copil. „As avea mai multa grija la ce si cat mananc si as face inot din prima luna pana in a noua. In rest, as fi la fel de activa cum am fost cu Maria Elisabeta, la fel de preocupata sa-mi hranesc mintea si sufletul cu lucruri frumoase si la fel de optimista. Si, mi-as dori sa nasc tot natural”, a declarat Bianca Lapuste.

Bianca Lapuste, mama la 21 de ani

Sotia lui Marius Moga a devenit mama pentr prima oara la 21 de ani. In acea perioada, blondina posta un mesaj pe o retea de socializare, unde isi arata putin temerile. „Cand eram mica am vrut sa ma fac astronaut, designer, apoi criminalist si mai tarziu biolog marin, insa acum pe legitimatia mea scrie corespondent de stiri.

Copilaria te lasa sa visezi, sa crezi, sa speri si sa-ti faci planuri marete, dar timpul vine si trage linie, iar orizontul devine, pe zi ce trece, tot mai restrans. Viata de adult, da-mi visurile inapoi!”

