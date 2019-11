Sotia lui Michael Schumacher este acuzata ca ascunde adevarul despre starea de sanatate a pilotului: „Se teme ca eu voi vedea imediat ce ce intampla”

Sotia lui Michael Schumacher este acuzata de fostul manager si prieten al pilotului ca ascunde adevarul despre starea de sanatate a fostului pilot de Formula 1.

Fostul manager al pilotului de Formula 1 isi face griji pentru Michael Schumacher si crede ca sotia lui ascunde adevarul despre starea lui de sanatate.

Fostul manager al lui Michael Schumacher o acuza pe sotia fostului pilot ca minte: „Se teme ca eu voi vedea imediat ce ce intampla”

Willi Weber a declarat in cadrul unui interviu ca o banuieste pe sotia fostului pilot ca minte pentru ca nu ii da voie sa il viziteze, potrivit Daily Mail.

„Stiu ca Michael se afla intr-o stare extrem de grava, dar nu pot sa urmaresc progresul pe care il face. As vrea sa stiu cum se simte, cum evolueaza, sa pot sa ii strang mana. Trebuie sa stiti ca pur si simplu Corinna nu permite acest lucru. Corinna se teme ca dupa ce voi vedea ce se intampla voi iesi in presa si voi spune adevarul", a declarat Willi Weber, potrivit Daily Mail.

La randul ei, Corinna Schumacher a oferit un interviu unei publicatii germane si a explicat motivul pentru care fostul campion de Formula 1 nu vrea sa apara in public.

„Puteti fi siguri ca se afla pe cele mai bune maini si ca facem tot ce putem pentru a-l ajuta. Va rugam sa intelegeti ca este dorinta lui ca acest subiect sa fie tinut in privat. Intotdeauna si-a dorit asta”, a declarat Corinna pentru revista germana She.

Michael Schumacher a suferit un accident foarte grav pe 29 decembrie 2013, in timp ce se afla la schi, in Alpii francezi. S-a lovit puternic la cap, a suferit doua operatii, insa din iunie 2014 este tratat acasa, in locuinta din Gland, Elvetia.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.