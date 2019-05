Sotia lui Mihai Constantinescu, informatii de ultima ora despre starea artistului

constantinescu

Mihai Constantinescu se afla in coma, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca din Capitala si toata lumea asteapta vesti de la apropiatii sai, privind starea de sanatate a artistului.

Simona Secrier, sotia lui Mihai Constantinescu, a declarat pentru Antena Stars ca in aceste moment, starea artistului este stationara, dar la fel de grava. Insa, are incredere ca se va vindeca si ca totul va reveni la normal.

De asemenea, a precizat faptul ca Mihai Constantinescu a facut un stop cardio-respirator, nu trei, asa cum s-a vehiculat.

"Starea lui este stationara, stabila cu tensiunea, dar in continuare grava! Sunt pasi marunti spre vindecare pe care-i face si asta imi da incredere ca se insanatoseste", a declarat Simona Secrier pentru Antena Stars.

A mai avut probleme medicale in trecut:

Mihai Constantinescu are o proteza biologica in pozitie mitrala, o proteza biologica in pozitie aortica (2018), o proteza biologica iterativa pozitie mitrala si anuloplastie tricuspidiana (2017). Nefrectomie dreapta (2018). Bloc atrioventricular grad 1. Accident vascular cerebral sylvian drept prin embolie septica (a III-a 2019).

Luni seara, Mihai Constantinescu a ajuns de urgenta la spital. Cantaretul se confrunta de ani de zile cu probleme de sanatate la inima.

