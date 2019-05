Sotia lui Stefan Banica, de nerecunoscut! A pierdut lupta cu kilogramele

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lavinia Pirva este foarte fericita in postura de viitoare mamica si de-abia asteapta momentul in care va tine in brate bebelusul. Pana atunci, insa, timpul trece foarte repede, iar Lavinia adauga… kilogram dupa kilogram. Vedeta urmeaza sa nasca la inceputul lunii, dar nu are deloc stare. Sotia lui Stefan Banica Jr. prefera sa se descurce singura, desi nu mai este atat de slabuta incat sa se miste cu usurinta. Cele mai recente imagini cu vedeta au fost surprinse de Click.ro. S-au casatorit in secret! Stefan Banica Jr. s-a casatorit in secret cu iubita lui, Lavinia Parva, iar informatia a facut ocolul internetului, anul trecut, la inceputul toamnei. Nu au existat insa detalii despre nunta celor doi, tocmai pentru ca evenimen ...