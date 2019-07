Sotia seicului din Dubai a fugit in Marea Britanie pentru ca „se temea pentru viata ei”. Legatura dintre fuga Printesei Haya si cea a Printesei Latifa

Gestul printesei Haya Al Hussein, sotia seicului din Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, de a fugi din Emiratele Arabe Unite impreuna cu cei doi copii ai sai si cu o suma mare de bani, a socat o lume intreaga. O astfel de "miscare" este neobisnuita pentru un membru al familiei regale din UAE, dar este una care a mai avut loc in acceasi , noteaza BBC.

In prezent, printesa Haya s-ar ascunde intr-o casa de 85 de milioane de lire sterline din Kensington Palace Gardens , in centrul Londrei, si se pregateste pentru o batalie legala la Curtea Suprema.

Jurnalistii britanici noteaza ca Printesa Haya a zburat initial in Germania pentru a cauta azil, dar ca s-a stabilit in Marea Britanie.

Motivul pentru care Printesa Haya a fugit din Dubai: Se temea pentru viata ei

Surse apropiate printesei au povestit ca Haya a descoperit recent informatii tulburatoare despre misterioasa reintoarce a printesei Latifa in Dubai, potrivit BBC.

Anul trecut, in luna martie, Printesa Latifa, fiica seicului, a fugit si ea din Dubai. Ea a declarat ca a incercat sa fuga in strainatate pentru a scapa de familia ei si pentru a avea o viata mai libera.

Printesa Latifa si-a acuzat rudele ca o tineau prizoniera si ca o abuzeaza, provocand un scandal international. A fost ajutata de un fost spion francez, pe nume Herve Jaubert, care a publicat, in 2012, cartea „Evadand din Dubai”, si de o veche amica cu origini finlandeze, pe nume Tiina Johanna Jauhiainen.

Dupa o scurta perioada, Latifa a ajuns inapoi in Dubai, iar autoritatile din Dubai au declarat atunci ca printesa a fost exploatata si ca a ajuns „in siguranta” acasa. Dar mai multe organizatii pentru apararea drepturilor omului au denuntat faptul ca fiica seicului a fost rapita si adusa in Emiratele Unite Arabe impotriva vointei ei.

In urma incidentului, printesa Haya a aparat reputatia Dubaiului. Insa, de atunci insa, sotia seicului se presupune ca a aflat informatii noi despre ce s-a intamplat cu Latifa, prin urmare, a ajuns sub ostilitate si presiune din partea membrilor familiei extinse a sotului ei, pana in punctul in care nu s-a mai simtit in siguranta acolo.

O sursa a mai declarat ca printesa Haya se teme acum sa nu fie rapita si dusa inapoi in Dubai. Ambasada UAE in Londra a refuzat sa comenteze cele intamplate, spunand ca incidentul este o chestiune personala intre cei doi soti.

Cine este Printesa Haya

Printesa Haya este sora Regelui Iordaniei si sora vitrega a actualului rege al Abdullah al II-lea.

Ea s-a nascuta in Iordania, dar si-a petrecut o mare parte din copilarie in Marea Britanie. Ea a fost la scoala la Badminton School, langa Bristol, inainte de studia Politica, Filozofie si Economie la Universitatea Oxford.

In interviurile acordate de-a lungul timpului, printesa a spus ca este pasionata de vanatoare si echitatie. Haya este singura femeie autorizata sa conduca camioane grele in Iordania.

Printesa s-a casatorit cu Seicul Mohammed in 2004, devenind astfel a sasea lui sotie. Ea are doi copii, un fiu, Zayed, in varsta de 7 ani, si o fiica, Al Jalila, in varsta de 11 ani.

