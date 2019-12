Sotia senatorului Vergil Chitac accidentata, in Constanta, pe trecerea de pietoni. Pe cine lauda si pe cine e suparat senatorul

Aseară, senatorul Vergil Chiţac, a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că soția sa a fost lovită de o mașină, luni dimineață, pe o trecere de pietoni din Constanța.Accidentul a avut loc într-o zonă intens circulată și a fost cauzat de un șofer care a susținut că nu a văzut-o pe femeie.„Câți oameni mai trebuie să sufere pentru a se lua măsuri, banale de altfel”, se întreabă senatorul."Luni dimineata la ora 7.00 sotia mea a fost accidentata pe trecerea de pietoni de la Scola 23 de pe str. Dezrobirii. Un sofer neatent a intrat in ea provocandu-i multiple rani si contuzii… la cap si pe tot corpul. Sigur ca nu are nici o scuza insa explicatia soferului a fost ca nu a vazut-o.Spre meritul lor cei de la SMURD au venit rapid si au dus-o la UPU unde am gasit-o si eu. Discutand cu politistii am aflat ca mai erau cativa accidentati in situatii similare. Zilnic in orasul nostru, mai ales in diminetile cand inca e intuneric, se intampla astfel de grozavii din cauza proastei iluminari a trecerilor de pietoni.In ultimii ani, in zona aceea au avut loc numeroase accidente, din care 4 au fost fatale. Se impune de urgenta iluminarea corespunzatoare a trecerilor de pietoni. Stau totusi si ma intreb de ce, in ciuda atator accidente, nimeni din primarie sau de la politie, nu a analizat si reparat aceasta deficienta. Cati oameni mai trebuie sa sufere sau sa moara pentru ca ei sa ia masuri, banale de altfel..."