Sotia si copiii lui Gheorghe Dinca, primul mesaj public pentru familiile victimelor. La patru zile de la cumplita descoperiere de la Caracal, familia ucigasului a decis sa ia atitudine si sa transmita un mesaj public pentru familiile celor doua fete ucise cu bestialitate.

Sotia criminalului a fost audiata inainte ca acesta sa isi recunoasca faptele si spunea despre el ca a fost un sot bun. Familia nu crede ca Dinca este vinovat de asemenea atrocitati si trabsmite sincere condoleante familiilor indurerate prin avocat: „Familia este profund surprinsa si transmite condoleante tuturor celor afectati. Dansii nu cred nici in momentul de fata ca sunt adevarate faptele de care Dinca este acuzat”.

Sotia si copiii lui Gheorghe Dinca, primul mesaj public pentru familiile victimelor

Familia il prezinta acum pe Gheorghe Dinca ca pe un sot si tata exemplu, insa lucrurile nu stau chiar asa, spun vecinii. Cei patru copii si sotia au plecat de langa el pentru ca era violent. Dupa varsta de 40 de ani s-a intamplat ceva. Nimeni nu stie ce, insa din barbatul exemplu s-a transformat intr-un om violent si a inceput sa isi terorizeze familia si apropiatii. Ultimele detalii arata ca barbatul a fost internat la psihiatrie, dupa o serie de intamplari ciudate. ”In una dintre ultimele dati cand a ajuns la psihiatrie s-a intamplat dupa ce s-a imbatat si a terorizat cartierul. Gigi s-a imbatat si a ramas in pielea goala! A iesit gol pe strada si s-a luat de cateva femei ce i-au iesit in cale. E obsedat sexual si tot timpul cand consuma mai mult facea propuneri indecente femeilor pe care le intalnea”, a spus o persoana din familia criminalului din Caracal pentru Cancan.ro.

Exista un complice?

Gheorghe Dinca a fost ajutat de o persoana in comiterea crimelor? Luiz Lazarus a facut cateva supozitii interesante cu privire la dosarul in care Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a rapit, violat si ucis pe Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani si Mihaela Luiza Melencu, de 18 ani. Lazarus a postat o poza cu un barbat ars pe maini despre care precizeaza ca acesta ar fi lucrat pentru suspectul Gheorghe Dinca. Se pare ca barbatul din imaginea de mai jos si Gheorghe Dinca se cunosteau de multa vreme. El ar fi intrat in casa lui Gheorghe Dinca in ziua crimei, dar ca nu si-a dat seama de nimic

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.