Sotia trezorierului PSD Mircea Draghici, condamnata intr-un dosar de coruptie: Cum i-a folosit pe studenti in folosul PSD

Georgiana Draghici, sotia deputatului si trezorierului PSD Mircea Draghici, a fost condamnata astazi de Tribunalul Bucuresti la 3 ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar privind organizarea unei tabere politice a TSD Arges, platita cu banii Ministerului Tineretului si Sportului.



In acelasi dosar, pedepse de 3 ani de inchisoare cu suspendare au primit si Cristian Melesteu, fost sef de directie in Ministerul Tineretului si fin al deputatului Mihai Draghici, dar si o alta persoana, Doru Marian Balasoiu.



Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti si poate fi contestata la Curtea de Apel.



Acuzatiile DNA



"In cursul anului 2013, inculpatul Melesteu Mircea Cristian, in calitate de director al Directiei Programe si Activitati pentru Studenti din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, cu incalcarea atributiilor de serviciu si sub pretextul desfasurarii proiectului studentesc ED-ECO Sport, a contribuit la organizarea unei tabere politice de dezvoltare personala si leadership pentru organizatia de tineret a unui partid politic, la doua hoteluri din Poiana Brasov ce se afla in administrarea Complexului Sportiv National (C.S.N.) Poiana Brasov.



Toate cheltuielile de cazare si masa ale celor 102 de participanti, conform diagramelor de cazare, in cuantum de 14.000 lei, destinate desfasurarii proiectului respectiv, in perioada 22 - 24 noiembrie 2013, au fost suportate din fondurile publice gestionate de catre Ministerul Tineretului si Sportului, suma ce constituie totodata un folos necuvenit pentru formatiunea politica", se arata in comunicatul DNA.



La o luna de la evenimentul de la Poiana Brasov, Georgiana Draghici i-ar fi solicitat unei persoane sa transmita prin mail un tabel cuprinzand datele unor studenti ai unei facultati din Pitesti, urmand ca acesta sa ajunga la un alt treilea inculpat in dosar.



Au deturnat banii studentilor



De mentionat este ca o mare parte dintre persoanele care figurau pe lista de participare la acel proiect sunt studenti la Facultatea de Stiinte Social Umane, specializarea Jurnalism, din Pitesti, care nu au fost la acel eveniment decat pe "hartie".



Potrivit unor surse judiciare, studentii au fost audiati ca martori la DNA si au spus ca nu au participat la nicio activitate si nu si-au recunoscut semnaturile pe lista de participare.



Procurorii au mai observat ca semnaturile de pe mai multe acte oficiale ar fi fost falsificate.

