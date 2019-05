Sotia unui preot din Bacau s-a aruncat din ambulanta care o ducea la spital

Ambulanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sotia unui preot din Bacau si-a pierdut viata, noaptea trecuta, dupa ce s-a aruncat intentionat din ambulanta care o ducea la spital. Totul a inceput, in jurul orei 22.00, in casa familiei preotului Ciprian Olteanu de la Biserica 'Sfantu Gheorghe' din Bacau. Pentru ca se simtea rau, femeia de 41 de ani, profesoara de religie la Colegiul 'Vasile Alecsandri' din Bacau, a solicitat, prin numarul de urgenta 112, interventia unui echipaj medical. La fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Bacau care a preluat-o pe sotia preotului pentru a o transporta la spital. Femeia a fost urcata in spate, in ambulanta, in timp ce soferul si asistenta si-au ocupat locurile d ...