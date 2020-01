Sotia vulpita forteaza divortul de Viorel? "Vrea sa mearga la mama ei"

Se agita spiritele si mai mult intre sotia vulpita si Viorel. Cei doi au fost la un pas sa ramana fara fetita lor de doi ani, dar iata ca acum Veronica nu prea mai vrea sa stea nici alaturi de sotul ei.

Vulpita s-a cam invatat cu viata in Bucuresti si spune ca nu vrea sa ia viata de la zero alaturi de Viorel in casa pusa la dispozitie de echipa de la Acces Direct. Viorel este foarte ingrijorat si deja a ridicat problema pensiei alimentare, daca se va ajunge la vreun posibil divort.

"Aseara am discutat si i-am spus ca este copilul la mijloc. Ea mi-a spus ca vrea sa mearga la mama ei, eu sunt de acord, dar am intrebat-o de unde plateste pensie alimentara pentru fata lunar. Tacea din gura. Ea mi-a zis ca nu vrea sa mearga la casa aia.", a spus Viorel, la Acces Direct.

Intre timp, in timpul unei interventii telefonice in platou, soacra vulpitei a spus ca este dispusa sa ii ierte toate pacatele si sa ii permita sa se intoarca alaturi de Viorel, sa locuiasca impreuna cu fetita lor, in casa din Vaslui.

"Pana la urma, am decis sa vina acasa, ii primesc si asta este. Facem taraboi si nu e bine. Eu te primesc cu o conditie, nu mai faci ce ai facut.", a spus soacra vulpitei.

Veronica, tanara de 22 de ani, este casatorita cu Viorel, un barbat mai mare cu multi ani decat ea. Cei doi au impreuna si o fetita de doi ani, iar cazul lor a devenit cunoscut, dupa ce tanara a mers la Acces Direct pentru a spune ca ar fi fost violata de trei indivizi. Ulterior, s-a dovedit ca tanara si-a dat consimtamantul pentru actele sexuale.

