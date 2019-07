Sotii Pastrama muncesc din greu la un copil

Sotii Pastrama google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florin si Brigitte Pastrama sunt pusi pe fapte mari si isi doresc cu nerabdare sa devina parinti. Chiar daca Brigitte stie cum este sa fii mama, vedeta vrea ca si sotul sau sa cunoasca sentimentul deosebit de a fi parinte. Cei doi muncesc din greu, insa acest proces il cam oboseste pe Florin Pastrama. Sotul lui Brigitte a dat tot din casa la tv si a vorbit despre momentele intime pe care le are cu sotia. Si ce credeti? Surpriza. Brigitte il cam oboseste pe Florin. „Peste tot eu sunt seful. Ultimul cuvant in casa eu il am. La mine casatoria nu e o joaca, pentru mine este pentru prima si ultima data. Ne straduim sa ramana insarcinata, e greu cu Brigitte, vrea de 3 ori pe zi, eu nu pot. Ea e foarte ...