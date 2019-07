Sotul Andreei Banica a ajuns magnat imobiliar! Cei doi detin o strada cu blocuri in Ilfov

Averea stransa din muzica de cantareata Andreea Banica si de sotul ei impresar, Lucian Mitrea, e nimic pe langa suvoiul de bani care a-nceput sa le curga in buzunare celor doi din afacerile imobiliare. Lucian a simtit ca e rost de imbogatire din constructia de locuinte, si-a investit agoniseala si acum deja culege roadele.

Printre primii impresari si agenti de concerte din Romania postdecembrista (a avut pe mana prima trupa de manele, cu care a devenit celebru Liviu Varciu, L.A., formatiile prin care a trecut sotia lui, Exotic si apoi Blondy, dar si artisti ca Akcent, Alex Velea ori Smiley), Lucian Mitrea e acum unul dintre cei mai importanti dezvoltatori imobiliari din judetul Ilfov.

Fix la granita dintre orasul Pantelimon si comuna Cernica, sotul Andreei Banica a construit blocuri cat sa ocupe o strada intreaga! Peste 100 de apartamente sunt in ansamblul de trei cladiri ridicate in regie proprie, iar cele mai multe deja au fost vandute, confirmandu-i lui Lucian ca a avut fler cand s-a bagat in afaceri imobiliare.

Acest nou drum ales de el e mult mai profitabil decat muzica, desi nici comisioanele incasate de pe urma artistilor nu erau de colo. Asa se face ca, in prezent, Lucian nu se mai ocupa nici macar de agenda sotiei lui, preferand sa se dedice tranzactiei si constructiei de locuinte. De multe ori, poate fi vazut strabatand Bucurestiul cu bicicleta ori cu scuterul, in cautare de proprietati pe care sa le cumpere si apoi sa le revanda ori de spatii virane unde ar putea ridica o casa sau un bloc.

In cei 25 de ani de relatie, din care 11 ca sot si sotie, Andreea Banica si Lucian Mitrea si-au bagat in portofoliu proprietati in Eforie Sud, de unde sunt originari, plus doua apartamente in centrul Capitalei. De locuit, locuiesc insa intr-o casa mare din aceeasi zona a Ilfovului unde Lucian a ridicat ansamblul de blocuri.

